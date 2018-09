Disse seriene kommer i oktober

En ny måned betyr nye serier og filmer hos strømmegigantene. Vi har letet frem premieredatoene for både kjente og nye serier som vi gleder oss til å se i oktober!

Speechless

1. oktober









Denne serien hadde premiere høsten 2016, men blir nå tilgjengelig for norske seere. Komedien kommer snart med sin tredje sesong, men fra 1. oktober kan du se seriens første sesong hos Viaplay. «Speechless» har en IMDB-vurdering på 7.6.

Dancing Queen

5. oktober









Denne dokumentariske originale Netflix-serien handler om Alyssa Edwards, som på dagtid regjerer i dansestudioet. Om natten herjer hun derimot i drag-verdenen.

Will & Grace - sesong 10

5. oktober









Over et tiår har passert siden sist, men nå er de tilbake. De er bestevenner og bor sammen midt i New York. Han, en fremgangsrik homofil advokat og hun en heterofil interiørdesigner. Kommer på Viaplay!

Big Mouth - sesong 2

5. oktober









En gruppe tenåringer får livene snudd på hodet av pubertetens vidunderlige skrekkammer i denne komedien. Den første sesongens ti episoder ligger allerede hos Netflix, og 5. oktober kommer sesong 2.

Elite

10. oktober









Las Encinas er den mest eksklusive skolen i landet, der eliten sender sine barn for å gå på skole. Midt i miksen starter også tre tenåringer fra arbeiderklassen, etter at deres forrige skole ble ødelagt i et jordskjelv. Gnisninger oppstår, og et drap skjer. Hvem er den skyldige? «Elite» kommer på Netflix.

The Haunting of Hill House

12. oktober









Denne skrekkserien er en moderne påminnelse fra den klassiske romanen skrevet av Shirley Jackson i 1959, med samme navn. Serien kommer på Netflix!

Camping

14. oktober









Denne komedien dukker opp hos HBO i midten av oktober. Forbered deg på en ferie for historiebøkene - en gruppe venner drar på camping for en feiring. Der går kanskje ikke alt etter planen, og begynner å spinne ut av kontroll.

Supergirl - sesong 4

15. oktober









«Supergirl» er en amerikansk action- og eventyrserie som har gått på amerikansk TV siden 2015. Serien er basert på DC Comics’ seriefigur Supergirl. Fjerde sesong kommer på HBO i oktober.





Making a Murderer

19. oktober









Endelig! Den andre sesongen på ti episoder vil følge Avery og nevøens ankesaker. Sesongen har premiere 19. oktober hos Netflix, på fødselsdagen til nevøen Dassey.

Wild District

19. oktober









Colombianske «Wild District», med Juan Pablo Raba fra «Narcos», kommer på Netflix i oktober. Seerne får følge Jhon Jeiver (Raba), som er en geriljakriger som rømmer fra jungelen etter at den colomianske fredsavtalen er signert.

Bodyguard

24. oktober









Ifølge Dagbladet er det bekreftet at den rekordbrytende dramaserien «Bodyguard» også blir tilgjengelig for norske seere i oktober. Serien ble sett av 10,4 millioner briter, som er det høyeste lanseringsseertallet for en britisk tv-kanal det siste tiåret, melder ITV Studios.

Serien handler mye om forholdet mellom en maktsulten minister og hennes livvakt. Livvakten spilles forresten av Richard Madden, hittil best kjent som karakteren Robb Stark i «Game of Thrones»!