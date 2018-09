Fem Netflix-serier som får deg gjennom høsten

Høsten er over oss og vi må nok se langt etter høye temperaturer og endeløse dager med strålende solskinn.

De neste månedene blir garantert mørke og trolig ganske regntunge - om vi kjenner klimaet vårt rett. Da kan det være greit å ha noe å se fram til innendørs.

Her er noen serier du pløye deg gjennom utover høsten.

OBS: Få gjerne med deg denne oversikten over hvilke serier som kommer på Netflix i september.

Ozark

Hva: Krim/Drama/Thriller

Hvem: Jason Bateman, Laura Linney, Sofia Hublitz

Filmskaper: Bill Dubuque og Mark Williams

Sesonger: 2

Seriens første sesong kom ut i juli i fjor. Den 31. august slapp Netflix sesong nummer to. Dermed har du myyye å se fram til dersom du ennå ikke har begynt på denne serien.

Det kommer kanskje ikke som en bombe, men det er ikke så lett å balansere familieliv med hvitvasking av penger. Spesielt ikke når arbeidsgiveren din er et mexikansk narkokartell.

Jason Bateman, kjent fra serien Arrested Development og Horrible Bosses-filmene, har hovedrollen som familiefaren.

Master of None

Hva: Komedie

Hvem: Aziz Ansari, Eric Wareheim, Lena Waithe

Filmskaper: Aziz Ansari, Alan Yang

Sesonger: 2

Til tross for at både skuespiller og serieskaper Aziz Ansari fikk en Golden Globe for rollen sin i serien i januar, kan Master of None fort gå under radaren på grunn av den store mengden av innhold som faktisk finnes på Netflix.

Første sesong kom ut i 2015, den andre sesongen i 2017. Sjangeren er komedie, men det kan i tillegg bli tragikomisk og ekstremt flaut.

Dev, som spilles av Ansari, er en rappkjeftet skuespiller som har mye på hjertet. Noe som går utover kjærester og potensielle arbeidsgivere, men ikke minst vennene hans.

«Big Bang Theory» avsluttes etter neste sesong Den prisbelønte TV-serien Big Bang Theory avsluttes etter 12 sesonger med finale i mai neste år.

Explained

Hva: Dokumentar

Hvem: Estelle Caswell, Maria Bello, LeVar Burton

Filmskaper: Ezra Klein

Sesonger: 1

Dokumentar-serien er laget av Vox, et nettsted som ønsker å gjøre det lettere for mannen i gata å forstå verdensbildet og hvorfor ting er som de er.

Sammen med Netflix har Vox gitt ut serien «Explained». Her forklarer serien fenomener som kryptovaluta, e-sport, tatoveringer og K-pop.

Hver episode varer i ca 20 minutter. Kort, informativt og lett fordøyelig.

Alias Grace

Hva: Biografi/Krim/Drama

Hvem: Sarah Gadon, Edward Holcroft, Rebecca Liddiard

Filmskaper: Mary Harron

Sesonger: 1

Til tross for at serien kom ut i slutten av 2017, henger den fortsatt igjen som en publikumssuksess for Netflix.

Serien går tilbake nærmere 200 år, der en 16 år gammel husholderske (Grace) er dømt for medvirkning til drap på en godseier og hans elskerinne.

Men har 16-åringen noe med drapene å gjøre i det hele tatt, eller er det hele en konspirasjon?

Aftenposten skrev at serien får deg til å gruble så det knaker. Dagbladets anmelder mente at «Alias Grace» var en av de mest gripende dramaseriene på lange tider.

Det hele bygger på en sann historie.

American Horror Story

Hva: Drama/Skrekk/Thriller

Hvem: Sarah Paulson, Evan Peters, Kathy Bates

Filmskaper: Brad Falchuk, Ryan Murphy

Sesonger: 8

Den megapopulære serien slipper sin nyeste sesong onsdag 12. september.

Hver sesong fungerer som en miniserie, så det er mulig å hoppe over noen sesonger uten å føle at du har gått glipp av noe som helst.

Tidligere sesonger har tatt for seg det skumleste av det skumle: Blant annet hjemsøkte hus, hekser, sinnsykehus og kulter som terroriserer og plager innbyggere.

Den nye tittelen for sesongen som har premiere på onsdag er «American Horror Story: Apocalypse».

Det kommer mer «Westworld» - serieskaper vet hvordan aller siste episode blir Nå er siste episode i andresesongen av «Westworld» ute. Men ta det rolig: HBO-serien kommer til å få en fortsettelse.

Verdt å nevne

Dersom du ikke har fått med deg disse, så anbefaler vi også:

Peaky Blinders: Historien er satt til 1919 i Brimingham i England. Følger familien Shelbys lovløse vei for å få kontroll over byen.

The Americans: Et tilsynelatende vanlig amerikansk par viser seg å jobbe som spioner for Sovjetunionen under Den kalde krigen.

Breaking Bad: Den kreftsyke læreren som finner ut at det er store penger i metamfetamin-industrien.