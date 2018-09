«Paradise»-Iselin og «Ex on the Beach»-Lloyd med ny låt og musikkvideo fra Trondheim

For litt over en uke siden var trønderen Lloyd Lawrence blant de to første som måtte forlate den første sesongen av «Ex on the Beach Norge».

- Jeg har over 150 ekser, men ingen av dem ville stille til programmet. Jeg er ganske irritert over enkelte, sier Lawrence til Trd.by når han forklarer hvorfor han mener han ble sendt hjem.

Men selv om han nå er ute av sin andre realityserie på norsk tv, stopper ikke den trønderske DJen der. Han har nå gitt ut en helt ny låt sammen med en kollega fra et annet realityprogram, nemlig Iselin Michelsen som deltok i «Paradise Hotel» i 2012.

- Det er kulturpupper!

Musikkvideoen til duoen ble spilt inn i en åker ved Charlottenlund her i Trondheim. I videoen skal det godt gjøres å unngå å legge merke til Michelsens brystparti.

- Ja, det er mye pupper, men det er kunstnerisk, det er kulturpupper! Du har nakenhet som er glamour, og så har du nakenhet som er kunst, mener Lawrence.

Det er ikke første gang de to realitydeltakerne har samarbeidet på musikkfronten. Michelsen har tidligere gitt ut låtene «Chewing Gum» og julelåten «Santa's Summer», sistnevnte tilbake i 2016. Den gang satt Lawrence med spakene i bakgrunnen, som låtskriver og produsent.

- Vi ble kjent etter min egen deltakelse i Farmen. Det er et eget realitymiljø her i Norge, og da blir det ofte slik at man fester sammen og blir kjent, sier Lawrence.

Reality som egen sjanger

De to tidligere sangene fikk den gang få positive tilbakemeldinger i media. Lawrence forteller at «Beside me» er ment til å være en mer seriøs sang enn forgjengerne.

- Den forrige låta, «Santa's Summer», ble nummer én på «Viral topp 50»-lista på Spotify. Den gang var det fordi folk ikke likte den. Vi ønsker å oppnå det samme for den nye sangen, men denne gang fordi folk faktisk er nysgjerrig og liker den.

Lawrence har tidligere gitt ut en låt med Paradise-deltaker Aurora Gude, og skal også jobbe i studio med deltakere fra ulike «Jersey Shore»-versjoner.

- Er det blitt en egen realitysjanger?

- Jeg vet ikke om det er en egen sjanger, men det er en annen type artister og konsept. Det er ikke alt som er like bra, men det går an å tjene masse penger og gjøre noe kult med det. Du får mye PR av å være med i slike programmer, og mange bruker det enten til å lage musikk, blogge skrive bøker eller være DJ. Andre har ikke peiling på hva de skal gjøre etterpå, og sliter med å skaffe seg jobb, mener Lawrence.

- Mange melder seg på for oppmerksomheten, for så å gjøre noe med den i ettertid. Mange har for eksempel gjort narr av og latterliggjort musikken til Iselin Michelsen tidligere, men til syvende og sist er det hun som ler hele veien til banken, påpeker trønderen.

- Kanskje én av 50 som får en karrière som varer

Omdømmeekspert ved Høyskolen Kristiania, Trond Blindheim, mener at deltakere i realityprogrammer nærmest må ha en karrièreplan på forhånd om de vil bruke tiden i tv-ruta som et springbrett senere i livet.

- Vi har sett at noen få kan slå gjennom i ettertid, men det er kanskje én av 50 som får en karrière som varer. De har som regel et eller annet talent utover talentet for å bli sett. Enten det er karisma, en historie å fortelle om seg selv, at du er sosialt anlagt, flink i samtale og interaksjon.

- Det bruker å være én deltaker i hvert program, som havner i aviser og ukeblader og deltar i annen underholdning. 99 prosent blir å få et kvarters berømthet, og så kan resten av livet bli en nedtur, mener Blindheim.



- Det finnes unntak hele tiden, der det er noen som klarer å utnytte eksponeringen. Men de er som regel litt smarte i utgangspunktet. Unge mennesker må vokte seg litt, hvis ikke kan det bli en stor nedtur.

Trd.by har forsøkt å nå Iselin Michelsen, men hun har ikke svart på våre henvendelser.