Magnhild (29) fra Trondheim søker kjærligheten i ny reality-tv

Ti single menn og kvinner flytter sammen i et hus på Gran Canaria. Målet er å finne kjærligheten, med Tone Damli Aaberge som programleder. Datingprogrammet har hatt stor suksess i Storbritannia.

En av dem som prøver lykken er Magnhild Sundland (29) fra Nardo i Trondheim.

- Inklassokrav, kjønnssykdommer og depresjon

Sundland er klesdesigner, og lanserte i oktober 2016 sitt eget klesmerke. I flere år jobbet hun lange dager som såkalt studio-assistent eller designer assistent i både London og København. Hun har blant annet designet for merket B-side by Walé, klær som artister som Rihanna og Beoyncé er blitt observert i. I Danmark jobbet hun for Charlotte Eskildsen/Designers Remix.

Til VG beskriver hun seg selv som målbevisst, morsom og direkte. Hun er glad i å trene, og tror at gutta i huset vil like den veltrente kroppen hennes.

I presentasjonsvideoen forteller hun at hennes forrige forhold ikke endte spesielt godt.

- Det jeg satt igjen med etter det forholdet der, var inkassokrav, kjønnssykdommer og depresjon, sier hun i videoen.

- Ganske mye kvinnfolk

Kun ett døgn etter opptak blir hendelsene fra Gran Canaria vist på TV. Seerne har også mulighet til å påvirke hva som skjer på Love Island, gjennom en egen Love Island-app.

Seher.no skriver at trønderen nå håper på å møte en respektfull, humoristisk mann som takler ei jente med bein i nesa.

- Det er viktig at han er en alfahann, som tar styringen og kan sette meg på plass. Jeg er ganske mye kvinnfolk, så jeg trenger en som kan takle meg, sier Sundland.