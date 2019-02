Åtte filmer som vil få deg til å grine hardere enn «Titanic»

Det finnes nesten ikke noe bedre enn renselsen du får når du får tømt tårekanalene til en fin og trist film.

Ikke alt kan være humorbonanza hele tiden, eller hva? Elite Daily har listet opp åtte filmer som vil skru på «the waterworks»:

1. «A Monster Calls»

Denne filmen er smertefullt trist. Den lille gutten Conor, som mobbes på skolen, skaper et «monster» i hodet sitt som ender opp med å hjelpe han gjennom sorgen over at moren har fått kreft.

Du vil nesten garantert begynne å gråte i løpet av filmens første minutter - og tårene vil ikke stanse før lenge etter at filmen er over.

2. «The Big Sick»

Det fine med denne filmen er at du faktisk kan le litt innimellom. De dårlige nyhetene? Du kommer til å gråte mye mer. Spesielt etter at du innser at filmen er basert på den sanne kjærlighetshistorien til Kumail Nanjiani, som faktisk er med i filmen selv.

3. «Call Me By Your Name»

Denne må du definitivt se. Karakteren Elio Perlman er en tenåring som faller for avgangseleven Oliver som jobber for Elios far.

Det er tilnærmet umulig å ikke felle noen tårer av å se denne vakre, triste filmen.

4. «The Fault In Our Stars»

Mengden snytepapir du vil trenge under denne filmen er nærmest uendelig. Hazel og Augustus er to tenåringer som møtes i en støttegruppe for kreftrammede.

De planlegger et eventyr rundt verden for å møte deres favorittforfatter - samtidig som de kjemper mot kreften.

5. «Moonlight»

Vil du få følelsen av at du nettopp har fått et slag rett i magen? Da kan du se denne filmen. Vi møter en ung mann i tre kronologiske deler av livet hans, der han strever med sin seksualitet i et tøft nabolag - og med en narkoman mor.

6. «Inside Out»

Det er bare en animasjonsfilm, sa de. Den vil ikke få deg til å gråte, sa de også. Vel, FEIL! Filmen viser den fysiske versjonen av følelsene til den unge jenta Riley, som må håndtere at familien har flyttet vekk fra alt hun er glad i.

Men, selv om den er trist, så er filmen også hysterisk morsom til tider. Her får du i pose og sekk!

7. «Brokeback Mountain»

Dette har nærmest blitt en klassiker som de fleste av oss allerede har sett. Om du ikke er en av dem, vurder det sterkt.

Jake og Ennis er to cowboy-typer som faller for hverandre i 60-tallets Wyoming. Men de må skjule kjærligheten sin, noe som uten tvil er smertefullt å se på.

8. «The Notebook»

Hallo, du trodde vel ikke vi ville utelate denne filmen fra en slik liste? Dette er jo for mange tidenes mest romantiske film! Gjennom dagboken til Allie, spilt av Rachel Adams, blir vi kjent med en helt fantastisk og unik kjærlighetshistorie som gitt flere av oss tårevåte øyne.

