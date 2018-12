Ti julefilmer som garantert gir deg julestemning

«Same procedure as last year», ikke sant? Vi har alle noen filmer som vi bare MÅ se for at jula skal være komplett. Her har du ei liste over julefilmer som kanskje allerede er en favoritt, eller som kan bli det!

Hjemme Alene

Sjokkerende nok er det laget fire oppfølgere til den første Hjemme Alene-filmen som kom i 1990. Man burde kanskje ha gitt seg mens leken var god - etter film nummer to? Uansett, den første, og til dels den andre, som fortsatt har Macaulay Culkin i hovedrollen som Kevin McCallister, er et must i jula.

Miraklet på Manhattan

Originaltittelen er Miracle on 34th Street, og er faktisk så gammel at den er fra 1947! Denne sendes alltid på TV i jula, og som mange andre julefilmer er det snakk om å tro på julenissen - eller ikke. Du kan også se den på Netflix.

Med Grimm og Gru

Filmen er en kultklassiker fra 1976. Her får man eventyret om ulven og de sju geitekillingene i en rock'n roll-utgave. Musikalen fremføres av Moskva sirkus og isballett, Bolsjoj-balletten og mange andre. Den kan du se på nett-TV hos NRK!

Alle Harry Potter-filmene

Selv om Harry Potter-filmene ikke nødvendigvis kan kalles julefilmer, er det ingen tvil om at mange forbinder filmene med jula. For oss som har vokst opp i tiden da filmene gikk på kino, var det som regel slik at premierene havnet i førjulstida. Hva er vel bedre enn å kjøre et skikkelig Harry Potter-maraton i romjula for eksempel? Og ikke glem det siste tilskuddet Fabeldyr og hvor de er å finne, basert på boken til J.K. Rowling, som er en spin-off fra filmserien om Harry Potter.

Love Actually

Denne har nok de fleste av oss sett en rekke ganger, men den er like koslig, morsom og romantisk hver gang. Filmen er stappfull av kjente skuespillere som Hugh Grant, Colin Firth og Keira Knightley. Her blir en rekke kjærlighetshistorier vevet sammen, og er en skikkelig juleklassiker for de romantiske.

Tre nøtter til Askepott

Denne har flere generasjoner vokst opp med. Filmen er sjekkisk, men alle stemmene i filmen som sendes i Norge, har Knut Risan. Det gjør han også med glans. Vi kan alle høre i hodene våre: Mine herrer! Mine herrer! Hva med leksene nu, da?

Scrooge

Enten om du foretrekker den originale filmen fra 1951 eller animerte utgaver som Scrooge McDuck og Jim Carrey i A Christmas Carol, er dette en juleklassiker av rang! Filmene er basert på romanen En julefortelling av Charles Dickens, og handler om den rike og gjerrige Ebenezer Scrooge som hater julen. Han blir derfor besøkt av fortidens, nåtidens og fremtidens ånd som viser han hva som skjer om han ikke blir en bedre person. En av variantene fra 1984 finner du på Netflix!

Hjelp det er juleferie

Elsk eller hat - mange nordmenn benker seg foran TV-skjermen når denne sendes lille julaften hvert år. Her går alt som kan gå galt - galt. Juletreet brenner opp, storfamilien går ikke over ens, og de tusener av julelys på huset, nei de vil liksom ikke lyse. Du finner den på Netflix!

Reisen til julestjernen

Hver jul sender NRK denne klassikeren fra 1976, med vakre Sonja som er på leiting etter den forsvunnede julestjernen. «Sonjas sang til julestjernen» vekker tårekanalene hver gang.

Polarekspressen

Dette er en fryktelig søt julefilm - kanskje for søt for noen - men en absolutt julefavoritt for mange. Her blir vi tatt med på en gutts reise til julenissens hovedkvarter på Nordpolen. Får han tilbake troen på julenissen? Og Tom Hanks som togkonduktør, det er grunn nok til å se filmen med engelsk tale. Denne kan du se på Netflix!

