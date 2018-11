Sju vanlige ting du alltid glemmer i hverdagen

Vi mennesker har en trang med å gjøre ting, for å så tenke over det etterpå. Gjerne en stund etterpå, slik at du blir usikker på om du faktisk gjorde det.

Her er en liten liste over ting vi ikke husker i hverdagen:

1. Låste jeg døra?

Mange har det travelt når man skal rekke bussen eller er for sent ute til jobben. Da går det litt fort i svingene ut døra. Etter å ha gått noen hundre meter tenker du denne tanken: Låste jeg døra?

2. Hvor ble det av nøklene?

Noe som kanskje gjør deg forsinket ut døra, er når du leter etter de jævla nøklene som "du la på kommoden" i går. I dette tilfellet deles det ut skyld til de i nærheten fordi de ha tatt nøklene. Men egentlig så ligger de i jakkelomma.

3. Skrudde jeg av ovnen?

Det er ingenting som er så fint som å dra på ferie. Du sitter på toget og har varmet deg noen baguetter hjemme før du dro. Men så sniker den ekle følelsen seg inn. Skrudde jeg av ovnen?

4. Hvor er lommeboka?

Når kulda setter inn, så finner de fleste frem en stor og tjukk jakke. Gjerne med mange lommer. Så du legger lommeboka di på et smart sted. Etter det har gått en stund begynner du å tenke hvor lommeboka er, og finner den ikke der den som regel ligger. Panikken sprer seg!

5. Er det penger igjen på busskortet?

Ja, til de av dere som tar buss kan dette være et stort problem. Det blir en vanesak å pipe kortet inn hver dag, og til slutt glemmer du å sjekke hvor mange dager det er igjen. Det er litt flaut å få rødt på billettmaskinen.

6. Hvilken buksestørrelse skal du ha?

Om det er en stund siden du kjøpte deg nye bukser kan du bli i tvil. Når betjeningen spør hvilken størrelse du skal ha, blir det fort stilt. Men var det 34-34 mon tro?

7. Jubileer

Jada, enten det er fars fødselsdag eller fem år siden du og kjæresten var på den første kinodaten, så havner det i glemmeboka av og til.

