Sju ting vi elsker og hater med Toilldag

På lørdag ble uante mengder lagervarer rullet ut i Midtbyens butikker, og prisene ble dumpest. Folk gjorde seg klare med både joggesko og nødproviant - nå skulle det shoppes. Den erketrønderske Toilldagen er noens favorittdag og andres mareritt!

Her har vi samlet de sju verste og beste tingene med Toilldag:

1. Det fullstendige kaoset

Det er «toillat», og da er ikke kaoset langt unna. Kids som sto opp klokken 03.30 for å stille seg i kø for å få den utvalgte veska til halv pris, som kaster seg inn i butikken med haukeblikk og fråde fra munnvikene. Mødre som dunker unna folk med barnevogna og hamstrer klær som om alle butikkene skulle jevnes med jorda innen dagen er omme.

Masse mennesker, varmen og griskheten som lyser ut av øynene. Er du ikke forberedt på kaos og en liten albuekamp- hold deg hjemme og lås døra.

2. Folkelivet i gatene

Toilldag gjør at folk trekker til Midtbyen. Det fyller opp gatene med shoppeglade mennesker og skaper liv og røre. Det viser at Trondheim virkelig har et yrende folkeliv i gatene og hvis man velger å se positivt på det, skaper det merverdi for sentrum. For sentrum er slett ikke død- i alle fall ikke to ganger i året.

3. Umulig å unngå

Er du så uheldig å bevege deg i Midtbyen fra klokken 09.00 kommer du ikke unna tilbudene og folkehavet. Shopperne er målretta dyr og gir seg ikke før de får trålet gjennom mengdene av lagervarer butikkene klarer å grave fram denne dagen.

Det igjen gjør at kafeene er stappfulle av folk som må få opp blodsukkeret etter slitet, og det er derfor umulig å oppdrive et sted der du kan sitte i ro og bare nyte. Nyte kan du gjøre en annen lørdag.

4. Sykt gode tilbud

Det er vel heller ikke til å komme unna hvorfor Toilldag er så populær. Jo, fordi det er mange veldig gode tilbud. Er man riktig tidlig ute kan man få varer som koster kun en brøkdel av original pris, og det er jo ikke rart det bringer fram jaktinstinktet i folk.

Man kan potensielt spare mye penger!

5. Busskaos

Å ta buss på morgenen er helt håpløst. Kanskje skal du på jobb, men du kan oppleve at både en og to busser kjører forbi deg fordi den er fylt til randen av folk klare til å sprenge månedsbudsjettet.

Er det mulig å bare sette opp en egen buss sånn at vi andre kan spares for dette? Se på dette som en stille bønn fra vår side.

6. Folk i arbeid

Toilldag betyr at mange mennesker må i sving for og (prøve) å holde kontroll i kaoset. Er du klar over hvor mange butikkansatte som trengs for å rydde i den kleshaugen som 90 mennesker nettopp har revet seg gjennom? Ganske mange. Også skal folk ha hjelp, de skal betale og ting skal spørres om.

Det fine er at det får folk i jobb, og fattige studenter med deltidsjobber i Midtbyen får seg noen ekstra timer med lønn. Og det liker vi!

7. Klager på tilbudene

Det finnes alltid folk som aldri blir fornøyde. Disse kommer dessverre ofte fram på Toilldagen, og de stiller seg gjerne opp i en fullstappet butikk og klager høylytt over at den tingen de skulle ha nå er utsolgt.

De skjønner åpenbart ikke konseptet med førstemann til mølla og velger å spre eder og galle rimelig høylytt. Er du ikke innforstått med de uskrevne reglene for Toilldagen, hold deg hjemme. Eller vent et halvår og øv deg til neste kaos oppstår i en butikk i Midtbyen nær deg.

God shopping!

