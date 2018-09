Fem triks som gjør telefonen din sikrere

- I all hovedsak er de vanligste formene for hacking at noen har klart å få deg til å trykke på en link noe sted, og så har man fyllt inn brukerinformasjon som noen da stjeler. Dette kalles phishing, svarer Anders Been Wilhelmsen Trd.by på spørsmålet om hvordan mobiltelefonen kan bli hacket.

Jakter på krenkende informasjon

NTNU-studenten forklarer videre at derfra ville målet være å få tak i e-post-innlogging.

- Har man for eksempel noens gmail-konto vil man kunne få tilgang til alle Google-bildene dine. Om man får tak i e-posten til Apple-kontoen din vil man kunne laste ned iCloudbildene dine, og all annen data. Samtidig kan de da bruke e-posten din som om det var deg, og logge inn på flere steder for å jakte på krenkende informasjon.

Been Wilhemsen ble tatt ut på det norske landslaget i hacking, eller cybersikkerhet som det egentlig heter, i høst. Det norske landslaget deltok i starten av november for første gang i år på EM i Malaga, og det ferske laget landet på en imponerende 4. plass.





Fem tips til en sikrere telefon:

1. Ha flere sikre passord - ikke ha det samme på alle plattformene. Helst bruk en passordhåndterer. Et sikkert passord er et som er langt, og har minst 12 tegn. Om det er vanskelig å huske "%GjhN3fYj#zun" kan du heller bruke en setning.



2. Bruk tofaktorautentisering. Slik som i banken der du har en egen brikke, tilbyr for eksempel Google og Apple det med en app på telefonen eller sms, eller lignende.



3. Ikke gi sikkerhetsspørsmålene dine, som "hva er navnet på katten din?" et riktig svar. La svaret være for eksempel "syltetøy". Det er lett å finne ut av hva katten din heter for noen som skulle være interessert nok.



4. Ikke klikk på lenker som ber deg logge inn på nytt noe sted. Google og Apple vil aldri be deg om brukerinformasjonen din. Ha sunn skepsis til det som blir sendt til deg.





5. Oppdater telefonen din. Det finnes et eget felt om informasjon om mobilsikkerhet også, slik som apper som spionerer på deg, falske basestasjoner, og sårbarheter som kan utnyttes om man ikke oppdaterer telefonen.

Test mailadressa di

Det finnes også en egen nettside som sier de kan sjekke hvorvidt dine kontoer er hacket. Det eneste du trenger å gjøre for å få sjekket er å skrive inn din mailadresse.

Siden er laget av Troy Hunt, en sikkerhetsutvikler som blant annet er en av Microsofts regiondirektører. Han startet siden som en gratis tjeneste slik at hvem som helst raskt kan sjekke om kontoen er trygg, og han har bevisst gjort den enkel å bruke.

