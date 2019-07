Beskytter egentlig dyre solbriller bedre enn billige?

På en solrik dag utsettes du ikke bare for synlig og skarpt lys – du utsettes også for usynlig og skadelig UV-stråling (ultafiolett stråling). Har du opplevd solbrenthet, har du smertelig erfart at UV-stråling kan skade huden din.

Men er du like klar over at UV-stråling også kan skade øynene dine? Det kan de. De skarpe lysstrålene – og dermed også UV-strålene – passerer hornhinnene dine og trenger dypt inn i øynene. UV-strålingen kan derfor forårsake lidelser som snøblindhet eller i verste fall at synet svekkes, og at du utvikler grå stær. Strålene kan dessuten skade netthinnen.

- Hvis man soler huden, så blir man brun, og på lik linje om du soler øynene så skjer det en skade der og, en pigmentforandring sånn at man svekker klarheten i øyet så det kan bli gråere eller gulne over tid, altså synet kan svekkes. Øyet kan sammenlignes med huden, bare at det er veldig mye mer sensitivt, sier Maria Lorentzen hos Synsam Solsiden.

Billig like bra som dyrt

I fjor gjorde TV2 hjelper deg en test på solbriller for å finne ut om billige solbriller er like gode som dyre. Resultatet viste at billigbrillene til 79 kroner kom like godt ut som de til 2600 kroner, og blokkerte dermed UV-strålene like godt som de dyre.

Butikksjef hos Glitter på Solsiden kjøpesenter, Lise Lotte Gjevik, forteller at de har satt seg inn i hvordan beskyttelsen i glassene fungerer, men at informasjonen ikke blir brukt. Når folk kjøper seg solbriller er det utseende de tenker på først og fremst, og at fåtallet stiller spørsmål ved hvor god beskyttelsen faktisk er.

- De ser først og fremst på utseende. Folk vi ha finest mulig solbriller, med best beskyttelse, for en billigst mulig penge. Fåtallet spør om beskyttelsen, jeg har kun hatt to stykk innom her til nå som har spurt om akkurat det - og det var to fra den eldre garde, sier hun og fortsetter:

- Solbriller har blitt en forbruksvare, det merkes at folk vil ha solbriller man ikke trenger å være så redde for. Kanskje man har ett eller to par dyrere briller man bytter på litt innimellom, men så kjøper man noen billigere man kan ha på festival og slike anledninger.

Slik bør du trene ute i sommer: - Godt alternativ om du ikke vil betale 600 kroner for et senter Antall nordmenn over 15 år som trener på treningssenter ligger nå på toppsjiktet i Europa. Personlig trener Maren Erdvik mener vi bør bli flinkere til å trene ute og utnytte aktivitetsparker.

Slites med tid

Solbriller slites, og det er viktig å bytte de ut med tiden.

- Glassene slites, særlig hvis det er riper. Nå er det veldig trendy med speilglass, og de er litt mer utsatt for riper enn andre. Da kan litt av beskyttelsen forsvinne, fordi de dekker jo ikke mere sol enn glass uten speil. Hvis brillene er veldig slitt og ripete, da er det på tide med utskiftning, sier Lorentzen.

- Vil en såkalt billigbrille slites fortere enn en dyrere brille?

- Det er jo skummelt å påstå, men jeg vil jo anta det i og med at de sikkert bruker andre belegg oppå glassene enn de dyrere brillene gjør. De merkene og brillene man kjenner som dyrere, er det ikke bare merket man betaler for, det er jo et annet produkt.

- Er det stor forskjell på en solbrille til 1400 kroner, og en til 4000 kroner?

- Nei det er det ikke, der blir det stort sett merket som avgjør til slutt, og selfølgelig om de har speil eller er antirefleksbehandlet og slike ting som gjør det litt dyrere.

- Hvordan kan man merke at glasset er dårlig?

- Jeg vil tro at du blir sliten over tid, og at du ikke får det optimale beskyttelsen. Men all beskyttelse er jo bedre enn ingenting.

Leiepris på elsparkesykler skrudd opp med 50 prosent Driverne i Trondheim har skrudd opp prisen for å roe ned den heftigste kjøringa.

Denne artikkelen er publisert hos Trd.by tidligere, men deles på nytt til glede for nye lesere.