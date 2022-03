Fredrik (31): - Det er lov å håpe på å finne noen som gir deg sommerfugler i magen

Hei, jeg heter Fredrik, er 31 år, og er singel. Det er jeg ikke alene om. Og det å være singel er ingen dans på roser. Det er ikke bare, bare det å kjenne på savnet etter noen som kan være din egen.

Jeg har de siste årene gjort meg noen erfaringer på datingfronten, og konklusjonen er at dating ikke er enkelt. Jeg har datet seriøst og også hatt en slags datingaktig opplevelse.

Mine siste forsøk på dating har ikke ført noe sted, annet enn gode vennskap og god erfaring. Samtidig har jeg gjennom pandemien lært meg å sette pris på aleneheten og singellivet.

Og helt ærlig, så er jeg ikke helt klar for å etablere meg eller få meg en samboer. Men jeg er moden for å møte nye mennesker og bli kjent med dem.

Kjære Marie, og dere single der ute. Det kan føles kjipt og surt å kjenne på singellivet. Å møte nye mennesker er blitt mer utfordrende med både sosiale medier der alt skal foregå og en pandemi som satte en stopper for fysiske møter.

Jeg tenker at et åpent sinn og nysgjerrighet er gode egenskaper på datingmarkedet. Vær åpen for spennende møter med mennesker du kanskje først ikke trodde var riktig for deg (å møte over en kaffe eller liknende).

Og pust med magen, det er lov å håpe på å finne noen som gir deg sommerfugler i magen. Ikke gi opp håpet kjære dere. Vi er tross alt 7+ milliarder mennesker på jorden. Det er ennå mange møter igjen og mange mennesker å bli kjent med.

Lykke til med datingen!