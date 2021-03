- Det er en stor andel kvinner som har født tidligere, som snakker ned dagens gravide

Jeg har nettopp gjennomført en fødsel, og har derfor fulgt nøye med på aksjonen #jegføderikkealene. Det er ikke den saken jeg ønsker å snakke om på selveste kvinnedagen, men reaksjonene rundt denne saken. Som jeg raskt kan dra likheter til ved andre typiske «kvinnesaker».

Jeg er overrasket over hvordan vi kvinner, på tvers av generasjoner trekker hverandre ned, i stedet for å løfte hverandre opp. I nevnte sak er det en stor andel kvinner som har født tidligere, til andre tider, som snakker ned dagens gravide fordi de selv hadde det tøft den gangen de skulle gjennomgå sin fødsel.

Da var det ikke vanlig at fedre var med og de gjennomførte ofte det hele, helt alene. Men samfunnet har endret seg utrolig mye på disse årene det er snakk om. Kvinnen har tatt større del i mannsdominerte yrker og menn har fått lov til å ta større plass i hjemmet og i oppdragelsen av barna. Og dette kan vi vel alle være enige om at er rett vei i utviklinga på likestilling.

Så derfor er det ikke sammenlignbart lengre, en fødsel da og en fødsel i dag. Men i stedet for å backe høygravide og sårbare kvinner, brukes det oppgulp for å trekke de ned. Og vi alle vet at det blir nok oppgulp for den gravide om ikke så alt for lenge, de trenger det ikke fra andre kvinner i tillegg, det vil den nye verdensborger ta seg av. Og som jeg nevnte så er dette noe vi kan kjenne igjen i flere typiske kvinnesaker.

Så målet med min «appell» på kvinnedagen er å sette fokus på medmenneskelighet, eller gjerne medkvinnelighet og søsterskap! Vi kommer så mye lengre i alle saker om vi står sammen og støtter hverandre. Setter oss inn i saker som er dagsaktuelle og holder kjeft når vi kanskje er litt utdatert eller i alle fall ikke oppdatert.

Søker du opp medmenneskelighet i store norske leksikon, vil det stå følgende; «medmenneskelighet omfatter grad av sjenerøsitet, tillit, empati, varme, imøtekommenhet, men også fravær av sosial konkurranse.» Det høres jo helt fantastisk ut, tenk å ha kvinner i ryggen, uansett sak, som er empatisk, varm, har tillit til deg og ikke minst, de bruker ikke saken din for å fremme hvor fælt de har hatt det selv i tilsvarende saker.

Med dette så ønsker jeg å gratulere alle kvinner der ute, vi er rå og sammen kan vi få til det vi måtte ønske, så lenge vi støtter hverandre. Gi kollegaen din, venninna di eller nabokjerringa en high five, i stedet for å himle med øyene neste gang. Slik som det gjøres på Facebook, gi heller en støttende kommentar enn å kommentere et oppgulp. Det beste du kan gjøre er å sette deg inn i saken først, les artikkelen du kommenterer, FØR du kommenterer.

Gratulerer med kvinnedagen!

Innlegget er opprinnelig publisert på Lone Stormoens Facebook-side, og gjengis her med tillatelse.