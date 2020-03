«Hvorfor ikke koble av, i en tid hvor alle forventer at vi skal være koblet på?»

For en tid vi lever i om dagen. Ja, kanskje er du i karantene, eller i selvvalgt karantene som jeg er (for varsomhetens skyld), har hjemmekontor – kanskje holder du pusten, ber til Gud og håper du faktisk har inntekt i neste måned.

Det er mye som er usikkert og mye som er skremmende i situasjonen vi lever i. Jeg som mange gleder meg til at ting er tilbake til normalen – til vår, og til sommer… til mennesker smiler igjen, ikke lengre er redde, og til vi alle prater om noe annet enn dette viruset som så fort tok over verden og samfunnet og livene vi lever.

Jeg vet at mange sitter inne og kjeder seg. Jeg må innrømme at jeg brukte første helga i selvvalgt karantene på å se hele sesongen av Love Island (og det er freakins 40 episoder, folkens….) Snakk om å kaste bort tid.

… men det er kanskje det man gjør best om dagen. Altså, kaste bort tiden. For vi venter jo bare på at Norge skal åpne opp igjen. Vi venter på at dørene skal åpnes igjen! Venter og venter og venter.

Helt til jeg nå nettopp innså at det siste jeg egentlig vil gjøre nå er å råtne bort og la de neste ukene forsvinne uten at jeg bevisst har brukt dem til noe fornuftig. For de neste ukene er jo – tross at samfunnet står på vent – en del av livet vi lever. Vi får ikke akkurat de neste dagene og ukene tilbake, gjør vi vel? Vi kan styre samfunnet, men vi kan ikke styre tiden.



Hva med å bruke denne tiden på fornuftige ting? Det er fort gjort å sitte inne og kjede seg, men jeg vil likevel påstå at det er svært mye man kan gjøre, tross at sosialisering ikke er anbefalt om dagen. Det mest naturlige er kanskje å starte nye challenges på instagram, se alle de seriene og filmene du ikke har rukket å se, skype folk, sitte på pc, spille tv-spill… you name it. Sosiale medier og Netflix er jo alles beste venn om dagen, eller hva?

Men går det ikke an å forsøke å koble litt av i stedet? For sosiale medier er jo på oss hver dag uansett – i eller utenfor karantene. Vi preges av og stimuleres av lysende skjermer dag ut og dag inn. Hvorfor ikke bruke de neste ukene på å legge bort telefonen litt, la pc´n få hvile… og gjør noe helt annet?

Gå en tur. Bak en kake. Lær en sang på piano eller gitar. Lær deg å sy eller strikke. Organiser klesskapet ditt. Vask leiligheten. Rydd i skuffer og skap. Pusle et puslespill i stillhet mens du drikker te eller kanskje hører litt musikk. Tøy og tren og øv på nye fysiske utfordringer for deg selv.

I mellom alle disse utfordringene som sendes rundt via SoMe om dagen ønsker jeg å utfordre deg som leser dette til å tenke litt annerledes, ja, om så bare en gang i uka:

Går det an å koble av, litt? La internett og teknologi være plan B, og finn noe annet å prioritere denne ”tiden vi er gitt”? For som sagt – tiden vi har nå får vi ikke tilbake. Det er kun opp til deg selv hvordan du bruker den!