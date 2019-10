Hedwig (20): - Vi håper dere blir med på å si: «Regjeringen bryter grunnloven, og vår fremtid!»

Den 22. mars arrangerte Trondheim Natur og Ungdom en skolestreik for klimaet, hvor minst 4000 ungdommer møtte opp. Den største bekymringen i fylket, var at elevene mistet 2 timer fra skoledagen sin. Den 4. november arrangerer Trondheim Natur og Ungdom igjen en markering, denne gangen etter skoletid.

Norges største eksportvare bidrar til klimakrisen som vi kjenner det, og det ser ikke ut til at vi skal stoppe med olja noen sinne. Mandag 21. oktober jublet oljenæringen da den første oljen fra Johan Sverdrup-feltet ankom Bergen. Men vi er også mange som ikke jubler. For den norske oljen, koker kloden.

Vi i Norge er så glade for å vise frem vårt klimabudsjett og skryte over at vi er et av de flinkeste landene i verden - se heller på Kina - er en kjent setning blant de fleste som mener Norge er flinke. Men Kina importerer norsk olje, de brenner vår olje.

Grunnen til at Norge kommer godt ut av oljeboringen sin er at vi tar imot pengene, men skriver fra oss ansvaret på utslippene som kommer med. De største utslippene ved oljen kommer nemlig ikke ved utvinning, de kommer ved brenning. Fordi den norske oljen brennes i utlandet, sier vi derfor at dette ikke skal komme på vårt budsjett, selv om det er vår olje som brennes.

Norge eksporterer årlig 500 000 000 tonn med Co2 i form av fossile brensler. Dette tilsvarer 10 ganger mer enn alle nasjonale utslipp til sammen . En uke senere sier Norges klima -og miljøminister at det er greit å prøvebore rett ved Trænarevet, selv om dette truer kaldtvannskorallene og torskens viktigste gytested, og bidrar til større Co2-utslipp.

Det er på tide å markere at norsk olje ikke kan fortsette å koke kloden, barn og unge fortjener en trygg framtid, hvor solen ikke brenner, regnet ikke drukner og mennesker ikke må leve i flukt på grunn av klima. Vi markerer grunnlovens miljøparagraf (§112). Den 4. november 17.30 i Rådhusparken tenner vi lys for Norges miljøparagraf, §112, og vi håper dere blir med på å si at: regjeringen bryter grunnloven, og vår fremtid!