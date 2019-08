Mathilde (26): - Hvis ekteskap er så sabla tøft, hvorfor skal vi gidde å gifte oss da, egentlig?

Jeg var forberedt på alt jeg. Jeg var forberedt på at det skulle bli skikkelig utfordrende og vanskelig, men jeg var også forberedt på at det skulle bli det beste i hele verden. Hva jeg gikk til kunne jeg ikke vite for sikkert, men jeg hadde en innstilling. Jeg hadde bestemt meg, før jeg gikk inn i denne pakten, at jeg skulle gjøre det av en betingelse, og det var at det skulle bli verdt det uansett hva.

Heldigvis for min del slapp jeg å oppleve det utfordrende og vanskelige med det å være gift. Jeg har vært heldig. Vi har vært heldige. Kanskje er vi naive, for vi har «bare» vært gift i fire år. Og det er jo en kunst å skulle smi to mennesker og to liv sammen til ett. Det er klart man kan møte utfordringer som gjør at det som ble malt som et rosenrødt bilde på noe romantisk og vakkert viser seg å være litt tøffere enn man hadde trodd. Heldigvis skal ikke jeg skrive et blogginnlegg som handler om hvor vanskelig ekteskap er. Sannheten er at jeg ikke har noe erfaring på det feltet!

Mitt ekteskap med Daniel har faktisk vært veldig lett, om det er lov å si. Det har ikke vært hardt arbeid og strev. Og dette er ikke for å skryte - for jeg har forståelse for at ikke alle har det lett, og at mange faktisk må jobbe hardt for å få sitt ekteskap til å fungere. Men jeg sier dette for at det skal vise kompleksiteten av det å være gift. For mange mener det er tungt og vanskelig. Ja, mange syns det er så tungt og vanskelig at de velger å gå ut av hele arrangementet. Signerer papiret for å få sin «frihet» tilbake. Også har du jo de som kjemper. De som holder fast og ikke bryter sitt løfte og sitt ord. Jeg ser ekteskap som stormer, men som holder fast. Det er beundringsverdig! Også har du de ekteskapene som fungerer godt og enkelt, med harmoni og uten noe særlig turbulens. Det er beundringsverdig, det og!

Jeg husker at enkelte informerte meg om ekteskap på en negativ måte. Ikke mine nærmeste, men likevel - noen jeg faktisk beundra. Jeg var 21 år og nylig forlovet, og jeg skjønte ikke hvorfor de skulle prakke på meg byrden av alle fortidens ekteskap... Hvis ekteskap er så sabla tøft, hvorfor skal vi gidde å gifte oss da, egentlig? For jeg syntes ikke at ekteskap hørtes ut som noe vakkert og harmonisk og romantisk slik de holdt på med skremselspropagandaen sin, jeg. Jeg syntes det hørtes litt slitsomt ut.

Så jeg bare bestemte meg. Bestemte meg der og da for at jeg ikke ville ta i mot det. Ekteskap skal ikke være tøft og tungt og vanskelig. Da kan jeg like så godt stå over. Jeg vil lage mitt eget ekteskap i så fall. Et som er vakkert og harmonisk og godt.

Hva er det egentlig som skal være så himla vanskelig med at to mennesker som elsker hverandre ønsker å leve sammen, da? Burde ikke ting egentlig bare bli lettere?

Og så begynte jo eventyret. Vi giftet oss en solskinnsdag i juni 2015 i Melhus kirke. Vi feiret med 150 gjester på Kristiansten festning i Trondheim. Deretter reiste vi på bryllupsreise til Thailand - og flyttet så inn til et lite rødt hus på Ekne som vi fikk låne av mamma og pappa.



Og dette året ble grunnlaget for vårt forhold og videre for våre drømmer. Dette året brukte vi på å reise, bli kjent, jobbe og nyte naturen sammen i stillheten.



Her ble vi enige om hvem vi var som par, og hvordan livet vårt skulle se ut.

Og siden den gang har vi levd livet vårt sammen akkurat slik det har falt seg inn. Vi har hatt perioder med mye jobb, perioder med mye reising, perioder med travle studiedager og perioder med «vi-gir-blanke-og-gjør-som-vi-vil».



Vi krangler aldri, har sjeldent diskusjoner eller uenigheter, og ser verden på samme måte når det kommer til det aller meste. Kanskje er det nettopp det som gjør at ekteskap ikke har vært noe utfordrende og vanskelig for oss? Eller kan det også ha noe med å gjøre at jeg er så himla sta, at jeg sa til meg selv at jeg ikke skulle la ekteskap bli noe tøft og hardt og vanskelig, slik så mange sa at det var... Jeg ville ikke det, nemlig. Jeg ble kanskje litt lei og irritert av å høre på alle som fortalte meg dette, og valgte å si nei takk til det.

Jeg kommer aldri til å si det til noen som skal gifte seg. Jeg kommer ikke til å si: «Å, lykke til. Husk, ekteskap er hardt arbeid og mye jobb...»

Nei, jeg kommer til å være ærlig, jeg. Jeg kommer til å si at ekteskap er gøy. Ekteskap er fint, spennende og livsforvandlende. For det er det. Selvfølgelig skal man ikke være naive - men det hadde vært løgn fra min side å si noe sånt som at det er vanskelig. Men da finnes det jo andre gifte mennesker, kanskje de som har vært gjennom større ting enn det Daniel og jeg har og som kan komme med gode råd og innsikt der jeg ikke har erfaring. For jeg sier ikke at noe er mer rett enn annet. Det jeg sier er rett og slett at ekteskap ikke trenger å være tøft og tungt og hardt arbeid for alle. Jeg anser meg selv som heldig fordi jeg har havna inn i den harmoniske kategorien av ekteskap.



Jeg har ikke «jobbet hardt» for ekteskapet vårt en eneste dag i løpet av de fire årene våre som mann og kone. Det eneste jeg har gjort - det eneste vi har gjort - er å elske hverandre, kommunisere tydelig, og være tålmodig, kjærlig, tillitsfull og omsorgsfull ovenfor hverandre. Ja, kanskje er det nettopp det som er «den harde jobben» - om man ikke helt vet hvordan man skal gjøre det? Ikke vet jeg.



Men dere, forstå meg rett. For klart Daniel og jeg kan være uenige, vi også. Av og til furter vi og pirker på hverandre. Sånt skjer jo med alle. Mennesker fungerer ikke alltid i ren harmoni og uten noe som helst konfrontasjoner eller konflikter. MEN! Disse små hiccupsene har aldri påvirket vår relasjon eller gjort at det har vært vanskelig og utfordrende å være gift.

Kanskje er det mange gifte der ute som rister på hodet og tenker at jeg er ung, naiv og «har bare vært gift i fire år». Men så var det noen som sa til meg at det første året som gift er det mest voldsomme og vanskelige - noe det så langt i fra var for oss. Det trenger ikke å være sånn, nemlig. For jeg tror man kan velge selv, jeg. Ja, bare fire år som gift - men jeg står fortsatt for det jeg sa da jeg valgte å gifte meg: ekteskap skal bli bra. Ikke vanskelig, ikke slitsomt, ikke tungt, ikke krevende og utfordrende. Ekteskap skal være den beste avgjørelsen i mitt liv.



And watch us as we go - for vi bestemmer helt selv, vi!

