Leon (21): - Hvorfor har vi ikke buss for en tier under festival-sommeren?

I denne uken blir byen vår fylt av forestillinger, konserter, pilegrimsvandringer, gudstjenester og viktige samtaler om verdier, tro og tvil, av kultur­uttrykk med tema forvandling som er årets tema for Olavsfest. Festivalsommeren er godt etablert i Trondheim, trøndere som arbeider frivillig på festival «e’ alt vi træng for å få te nå stort»! I fjor arbeidet jeg frivillig som artistvert under Olavsfest. Det var en stor glede å arbeide for å ta spesielt godt vare på byen vår, alle artistene og gjestene som ønsket å oppleve noe stort i kulturbyen Trondheim.

Hver sommer er det flere tusen frivillige festivalarrangører som arrangerer Olavsfest, Bryggerifestivalen, Matfestivalen, Festningen og Pstereo.

Alle de forskjellige sommerfestivalene blir arrangert i Trondheim, de er alle av ypperst god kvalitet med en vellykket gjennomføring takket være alle frivillige ildsjeler.

Trondheim er kulturhjertet for både festivalarrangører og festivaldeltakere.

Byen har tilgangen på lokasjoner, både innendørs og utendørs til å gjennomføre forestillinger, konserter, debatter og uteservering. Vi har Nidarosdomen, Borggården, Vår Frue kirke, Olavshallen, festningen, marinen, folkebiblioteket, Prinsen kino og Byscenen. Vår by har alt som trengs for å gjennomføre en vellykket festivalsommer i alle sjangre for barn, ungdom, voksne og eldre. I festivalsommeren er det enormt god stemning, byen vår er mangfoldig, inkluderende, og folket er åpne og gjestfrie til alle som er på besøk i Trondheim.

Festivaler styrker fellesskapet og identiteten til byen vår. Derfor ønsker jeg at Trondheim kommune skal strekke seg ytterligere for å tilrettelegge slik at enda flere festivaldeltakere - rike, fattige, barnefamilier eller studenter skal reise i festivalsesongen i Trondheim på en miljøvennlig og billigst mulig måte. I festivalbyen må Trondheim kommune oppfordre alle festivaldeltakere til å la bilen stå, og gi alle et billig alternativ som demper trafikk, trafikkstøy under festival og gir oss renere byluft i sommer.

Neste festivalsommer ønsker jeg et samarbeid mellom Trondheim kommune og Trøndelag fylkeskommune som eier busselskapet AtB, de må innføre buss for bare ti kroner i hele Trondheim under festivalsesongen. Det hadde vært en drøm som gikk i oppfyllelse for alle oss som elsker å arbeide frivillig eller delta på festival.

Buss for bare ti kroner er allerede innført i hele Østfold under skutefesten The Tall Ships’ Races i Fredrikstad kommune. Ifølge Kjetil Gaulen i Østfold kollektivtrafikk har buss for en tier gitt gode resultater for busstrafikken, i år ble det ble en dobling av antall bussreiser under skutefesten.

Det er alltid ventet mange mennesker til byen under alle sommerfestivalene som finner sted i Trondheim. Neste sommer er det derfor på høy tid at politikerne i Trondheim finner frem gode løsninger som gir småbarnsfamilier, ungdom, studenter og besøkende en svært billig og miljøvennlig oppfordring til å reise med buss for en tier under festivalsommeren.