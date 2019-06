Mathilde (26): - Dagene og timene bare gikk av seg selv, og jeg bare ble med. Derfor valgte jeg å skrive ned ei liste

Er det en ting jeg virkelig brenner for i dette livet så er det en autonomi over sitt eget liv og sine egne avgjørelser. Dette er noe jeg både prater og skriver mye om. Og kanskje er det inspirerende å lese om viktigheten av dette: Ta kontroll. Ta egne valg. Bestem selv. Sett deg mål.

Ditt og datt og tjo og hei. Ja, det er motiverende og inspirerende å høre de abstrakte setninger om og om igjen, men hva betyr det egentlig?

I mitt korte (kvartlivslange?) liv, har jeg hatt det godt. Jeg har vokst opp i en trygg familie, med gode venner, tak over hodet, og med mer enn nok til å leve et godt og innholdsrikt liv med gode opplevelser. Da jeg var barn ble mine avgjørelser tatt for meg, som hva å ha på meg til hva vi skulle spise til middag eller hva jeg fikk lov og ikke lov til å gjøre. Så ble jeg kanskje litt eldre og ble mer selvstendig som barn: jeg lærte å kommunisere verbalt, gå på do og pusse mine egne tenner.

I tenårene og tidlig voksen alder tok jeg avgjørelser som hvilken skole å gå på, hvilke hobbyer jeg skulle prioritere, hvilke venner jeg skulle være sammen med og hvilket antrekk å ta på meg på skolen eller jobb. Voksenheten kommer krypende, og livet er faktisk fullt av valg, fra du står opp om morgenen til du legger deg om kvelden. Jeg valgte selv hvilken utdanning jeg skulle ta, og strukturerer min egen hverdag. Selvstendigheten kommer som regel med årene, og etter hvert står man som voksent individ og bestemmer fullt og helt over eget liv.



Og kanskje tenker du ikke over alle valgene du faktisk tar i løpet av en dag eller uke eller måned av livet ditt. Dagen bare går og du har valgt antrekk, lagt planer for uka di, bestemt hva du skal ha til middag og hva ettermiddagen skal brukes på. Ok ja, så kan man ikke stoppe opp og tenke over hvert minste lille valg i hver eneste lille situasjon, for livet går ofte på automatikk.

Noen ganger gjør det ikke store forskjellen om du velger hvit eller sort t-skjorte, eller om du handler på Rema 1000 eller på Kiwi. Men kan man ikke likevel være bevisst på hvilke avgjørelser i løpet av en dag, ei uke, en måned, et år – eller et liv – som faktisk er viktig for deg å være konsekvent på? Noen valg er kanskje viktigere enn andre, eller?

Hvem du skal dele livet ditt med bør for eksempel være et ganske konsekvent og bevisst valg spør du meg. For kanskje møter du en person du liker, dere dater, blir kjærester, flytter sammen – og du tenker, tja… sånn ble det. Men tingen er at det alltid vil komme til et punkt hvor du må stoppe litt opp, tenke deg om og si: Er dette det valget jeg ønsker å ta i denne situasjonen? Livet velger ikke for deg, det er kun du selv som kan bestemme slike ting. Og det må du være bevisst. Du kan la alt flyte og gå, og da velger du faktisk å la omstendigheter styre deg. Eller du kan velge å ta konsekvente, konkrete valg over de store livssituasjonene. Hva ønsker du, egentlig? Står valgene du tar eller har tatt i din nåværende hverdag i samsvar med dine verdier?

Spør du meg er det utrolig viktig for meg å vite at jeg velger livet mitt selv og at jeg kjenner at jeg har tatt mine egne valg, ikke fulgt etter noen andres tanker eller oppfatninger av livets verdi. Så hvordan kan man bryte ned hva man vil i livet og ta gode avgjørelser for sitt eget liv? Jo – du starter med å finne ut hva som er viktig for deg. Hva er det du gir høy verdi, og hva er mindre viktig. Og dette vil faktisk variere fra person til person, og det er heller ingen fasit over hva som er rett og galt å sette verdi på. Men det vil være et grunnlag som ligger gjemt i deg selv, og det er dette du må lete etter tror jeg.

For meg er familie (ektemannen min inkludert så klart) svært viktig. Jeg verdsetter familien min utrolig høyt, føler meg oppbygd etter å ha brukt tid med dem og velger derfor stadig vekk familie over alt annet. Dette er et bevisst og konkret valg jeg tar.

Jeg verdsetter videre venner, og også her har jeg en god bukett nære venninner som ikke bare er vennene mine ved en tilfeldighet, for ja, kanskje ble vi venner ved rene tilfeldigheter, men i dag er disse mennesker som jeg stadig velger å prioritere og velge å bruke tid med. De er mitt bevisste valg. De er folk jeg kjenner at, ja, disse er folk jeg velger å gjøre livet sammen med.

Jeg verdsetter troen min og det å lære mer om Gud og mer om meg selv om mine verdier.

Jeg verdsetter reising og nye opplevelser.

Jeg verdsetter skriving, lesing, musikk og kreativitet.

Jeg verdsetter alenetid med meg selv, og kvalitetstid med ektemannen min.

Jeg verdsetter stillhet og natur.

Jeg verdsetter en god film og sjokolade på en lørdagskveld.

Det er ikke lenge siden jeg kjente at jeg følte meg litt tom på innsiden fordi jeg følte at dagene bare gikk av seg selv og jeg ikke fikk ta bevisst del i mitt eget liv. Dagene og timene bare gikk av seg selv, og jeg bare ble med. Og derfor valgte jeg å skrive ned ei liste. Jeg skrev ei liste over de tingene som gjør meg glad og som jeg har høy verdi for. På den måten fikk jeg det tydelig, svart på hvitt, hva jeg faktisk ønsker å prioritere i livet mitt.

Og da ble det lettere for meg å ta de bevisste valgene rundt de punktene jeg hadde på lista mi. Dette gjør meg glad, dette er viktig for meg – og derfor velger jeg i dag å spise middag med familien. Derfor velger jeg i dag og gå en tur og lytte til mine egne tanker. Derfor velger jeg i dag å se en film med Daniel, møte venner, skrive i dagbok, lese ei god bok…

For hvordan kan du egentlig få plass til de tingene du verdsetter og som gjør deg glad om du ikke helt har oversikt over hva disse tingene er?

Jeg utfordrer derfor deg som leser å skrive ned ei liste over de tingene som er viktig for deg. Kanskje er det ei kort liste med en eller to punkter, eller en lengre en med hundretusen små greier. Skriv det ned og se på lista di.

Hvordan kan du få plass til disse tingene i livet ditt? Hvordan kan du konsekvent velge å prioritere de tingene som betyr noe for deg i livet?

… svaret har jeg allerede gitt deg: Du velger selv hva du prioriterer og hva du gir plass og ikke. Så enkelt kan det faktisk være.

Og husk – valgene dine betyr noe og former livet ditt, enten du tenker over det eller ikke.

Så hvorfor ikke bare ta tak i de tingene som er viktig for deg og velg å ta konsekvente, bevisste valg rundt disse emnene? Så kan du la noen av de små uviktige hverdagslige valgene gå?

Jeg tror at alle valg former deg, men noen har større konsekvenser og ringvirkninger enn andre. Finn ut hva som er viktig for deg, og velg livet ditt ut i fra dette!

