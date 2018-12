«Gi oss en plan for utfasing av olja!»

Hvis Norge skal bli en ekte klimaleder, må vi slutte å lete etter mer olje og gass. Men hvordan skal vi klare å fase ut oljeindustrien uten å skape masse arbeidsledighet?

Grønn Ungdom mener at vi kan lære av Tyskland.

Leserinnlegg: Hedwig (19): «Har du hørt om norsken som ikke ville bore etter olje? Nei, ikke jeg heller» - Hva hjelper det meg å ha fullt dekket helseutgift i 2018 når vi i 2050 har 40 grader om sommeren og 50 millioner klimaflyktninger, spør Hedwig Thiery Aresvik i dette leserinnlegget.

Tyske politikere har satt sammen en kommisjon som skal bli enige om en utløpsdato for kull og rettferdig omstilling for arbeiderne. Både miljøorganisasjoner, kullavhengige delstater, fagbevegelse og industri er representert.

Parallellene til Norge er mange: Kullindustrien skaper høye inntekter og mange arbeidsplasser. Likevel forstår de at dette ikke kan vare evig. Tyskerne tar konsekvensene, mens vi i Norge fortsetter å stikke hodet i sanden.

Debattinnlegg: - Om Unge Høyre deltok på dugnad, ville de vært de som sto og «arbeidet» med å lage kaffe - Det er lenge siden man etablerte at ingen faktisk ønsker å stanse oljeproduksjonen «over natta», skriver Adrian Leander Skagen i sitt svar til politisk nestleder i Trondheim Unge Høyre.

Å hevde at denne oljefesten vil vare i mange tiår til er galskap. Det tjener verken norsk industri eller de som arbeider i oljesektoren.

Det er fullt mulig å erstatte arbeidsplassene som vil gå tapt i oljenæringen, men det krever at vi sammen bestemmer oss for hvilken retning vi vil gå i. Hva om vi begynner å planlegge denne framtiden nå, før vi får en ny oljekrise?

Det er på tide å ta den vanskelige samtalen om hvordan vi skal avvikle oljenæringen. Norge trenger en oljekommisjon! Miljøvernere, politikere, fagforeninger og næringsliv må gå sammen og finne ut hvordan vi kan gi oljeeventyret en lykkelig slutt.

Leserinnlegg: Natur og Ungdom: Gode tips til en miljøvennlig jul Trondheim Natur og Ungdom har sendt oss noen gode tips for en mer miljøvennlig julefeiring.

Vår generasjon og våre politikere har muligheten til å bli historiske. Tenk om lille Norge kunne vise slikt klimalederskap!

Tenk om vi i framtiden kunne fortelle barnebarna våre at menneskeheten klarte å løse den verste krisen i historien, og at Norge lot oljen ligge for å hjelpe til med å redde kloden. Kanskje vil vi minnes en klok leder, som gikk imot strømmen og la til rette for en kontrollert og rettferdig grønn omstilling.

Spørsmålet er: Var den lederen Erna Solberg eller Jonas Gahr Støre?