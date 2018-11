Hedwig (19): «Har du hørt om norsken som ikke ville bore etter olje? Nei, ikke jeg heller»

Har du hørt om norsken som ikke ville bore etter olje? Nei, ikke jeg heller.

Norge, sammen med Russland og USA er de eneste landene som borer etter olje i Arktis. Vi er også et av landene i verden som har satt oss mål om å kutte co2-utslipp. For meg er dette to forskjellige deler som skal presses inn i samme puslespill. Vi i Norge har siden 1870 blitt flinke til å bruke fossil energi, og nå er norsk olje den største eksportvaren vår.

Engasjert, eller har du noe på hjertet? Send oss leserinnlegg til trd.by@adresseavisen.no.

Staten vil i år tjene 224 milliarder kroner på oljenæringen, noe som gir oss flere kortsiktige goder. Men hva hjelper det meg å ha fullt dekket helseutgift i 2018 når vi i 2050 har 40 grader om sommeren og 50 millioner klimaflyktninger?

Når jeg snakker om at jeg syns vi skal utfase oljen får jeg ofte høre at «Norsk olje er den reneste oljen i verden. Om vi slutter med oljeproduksjonen vil andre land bare selge mer av sin olje, som ikke er like ren». Dette argumentet for norsk oljeproduksjon stemmer ikke med det jeg lærte på videregående.

Når jeg gikk på videregående lærte vi om hvordan etterspørsel og tilbud styrer markedet. Og at forbruket som regel er svært avhengig av prisen. Så om man mener at norsk olje ikke har noen effekt på forbruket, mener man også at norsk olje ikke har noen effekt på prisen.

Leserinnlegg: Karianne (17): «Det handle ikke lenger om oss eleva eller helsa vårres, det handle mer om å få ned fraværsprosenten» - Æ vart skikkelig oppgitt over at det arket som sto at æ va syk på, kosta så my som 317 kr. Og for mæ som student og hybelboer vart det altfor dyrt.

Enklere forklart: Man mener at om Norge slutter å selge olje, vil andre land selge mer av sin olje. Men - energi er en høyt etterspurt vare. Det betyr at om Norge stopper å selge olje vil etterspørselen bli mindre, og prisene vil derfor øke. Slik vil oljeforbruket gå ned, og verdens klimagassutslipp vil dermed reduseres.

En annen faktafeil i denne påstanden er at «norsk olje er den reneste oljen». Den norske oljen pumpes opp av sjøen. Dette krever ekstra ressurser og energi, samt bedre infrastruktur for å kunne bygge egnede plattformer til boringen. I Norge er det vist ønske om å bore i Barentshavet, med plattformer som Goliat.

Goliat er kanskje Norges største oljekatastrofe. Denne plattformen har blitt stengt flere ganger på grunn av utrygge arbeidsforhold, vi har pumpet inn penger i årevis uten å vite når den norske stat i det hele tatt vil tjene på den, og kjempen Goliat på 75 meter har et co2-utslipp på 86 millioner tonn co2 fra å brenne alt han selv kan utvinne. Dette tilsvarer omtrent 977.272.727 bilturer fra Trondheim til Oslo.

Den norske oljen koker kloden vår dag for dag, og vi sitter på land og venter på pengene som sultne gribber uten å løfte en finger i motsatt retning. Co2-utslippene fra oljen varmer opp kloden vår og regjeringer bryr seg ikke om min generasjon. Jeg føler meg ikke bare uhørt, jeg føler meg glemt.

Debatt: «Å lese om hunder og katter som blir både dumpet og mishandlet opprører meg» - Man burde ikke skaffe seg et kjæledyr eller husdyr om man ikke kan forplikte seg 100 prosent til å ivareta dyrets behov, skriver Fredrik Trøan Johansen i dette debattinnlegget.

Norges co2-utslipp per innbygger er i dag 9.6 tonn. Om vi skal regne med den norske oljen som blir eksportert og brent i andre land er utslippene i Norge på 95 tonn co2 per innbygger. Men oljeboringen er ikke bare et problem for Norge. Problemene vi får av at Norge pumper opp mer ressurser enn vi kan bruke, rammer hele verden. Vi er verdens rikeste land, og vi har enorme mengder med fornybare ressurser. Så om ikke vi skal kunne starte veien til det grønne skiftet, hvem skal gjøre det da?

Vi står ved et veiskille hvor vi må velge mellom den gode gamle trygge levemåten basert på fossil energi og co2-støtte til den globale oppvarmingen - eller en fornybar vei med sol, vind, bølge -og vannkraft. En vei hvor vi faser ut fossil energi til fordel av naturen.

Saken om oljeboring handler ikke om olja, den handler om hva vi skal leve av i fremtiden! Den handler om min fremtid, om generasjonene som skal komme. Det handler om at jeg, mine barnebarn og deres barnebarn skal kunne leve trygt i verden uten å grue seg til alle årstider og bli vant til ekstremvær som tyfoner og tørke.

Norges oljeavhengighet blir en stadig større økonomisk risiko, men først av alt setter det mitt og andre ungdommers livsgrunnlag på spill. Norge burde være i tet når det kommer til utfasing av petroleumsvirksomheten vår, vi er verdens rikeste land!

Det er på tide å ta ansvar - for hvis ikke vi - hvem? Hvis ikke nå - når?