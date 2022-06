Ikke alle nyttårsforsetter er like lette å holde, men her er noen gode tips til deg som vurderer shoppestopp.

Nytt år – nye muligheter!

Mange av oss møter januar med løfter og forsetter for det nye året. For eksempel overfylles alltid treningssenterene i januar, med folk som er enormt innstilt på #SK20XX, men i mars er de fleste borte.

For det er jo ikke bare lett med nyttårsforsett!

Men noen er litt lettere, enn andre – og mye mer lønnsomme. Mer og mer populært blir det å gjennomføre shoppestopp i en bestemt tid. Noen prøver seg forsiktig frem med én måned, andre utfordrer seg selv med et halvt år og noen av de mest hardbarka kjører på med et fullstendig shoppefritt år.

Dersom du er veldig glad i mote og klær, tenker du kanskje at det er helt umulig for deg å gjennomføre noe slikt.

Men det er det ikke! Det finnes mange gode tips og triks til hvordan du kan komme deg helskinnet gjennom dette – og vel så det.

Rydd i skapet

Ja, det slipper du altså ikke unna. Hvis du røsker ut alt du har av klær i skapet, og legger det i en haug på senga – først da innser du hvor mye klær du faktisk har (og hvor mye du faktisk ikke bruker).

Man kan ofte få ganske dårlig samvittighet når den årlige skapryddingen står for tur, og det ender alltid opp med at en svart sekk eller to med klær havner hos innsamlingsstasjonene til Fretex.

For å kunne gjennomføre shoppestopp, må du bli bevisst over ditt eget forbruk, ellers nytter det nok ikke. Vi lever i dag i et bruk og kast-samfunn, og det er ikke bra hverken for miljøet eller økonomien.

Unngå butikker

Det høres kanskje dumt ut, men det er ofte når vi bare skal kikke rundt i klesbutikker, at vi finner noe vi «bare må ha!».

Og har du først fått øye på noe, er det vanskelig å dra tomhendt hjem. Derfor må du rett og slett prøve å holde deg unna butikker og nettbutikker i shoppestopp-perioden, ellers kan det hende at fristelsen blir for stor. Det du ikke vet, har du ikke like vondt av.

Skulle du likevel komme over noe som du bare må ha, kan du jo ønske deg dette til bursdagen din – det må vel være lov?

Arranger byttekvelder

Du kan bruke det du selv forsømmer til å bytte til deg nye skatter. Inviter noen av vennene dine, og be alle ta med seg klær som ikke lenger får den oppmerksomheten de fortjener. Ikke tenk «Jeg liker ikke denne blusen lenger, så hvorfor skal noen andre ville gå med den?»

Du har tross alt likt den en gang du også, og selv om du nå har gått litt lei, kan det være at noen andre vil syns den er kjempefin.

Et par sko som du har stående ubrukt i skapet de siste to årene, kan bli til et fint smykke, eller kanskje et kult skjerf. Men husk – har du ikke bruk for det, og tror det vil bli hengende i skapet som det andre du hadde meg deg; ikke ta det med deg hjem.

Det som ikke blir tatt i løpet av kvelden, samles sammen i en pose og leveres til Fretex. Enkelt og greit – og veldig gøy! Byttekvelder er morsomme og sosiale, og de som ikke har klær å ta med seg, kan kanskje bidra med ei flaske vin, eller litt godsaker?

Lån klær av andre

Det er ingen skam i å låne klær av andre – snarere tvert i mot. Det er både økonomisk lønnsomt, og mer miljøvennlig enn å kjøpe noe du vet allerede henger i skapet til naboen.

Dersom en venninne av deg har en kjole som du liker veldig godt, kan du jo bare spørre om du kan låne den for en kveld? Kanskje har hun noe som hun kunne tenke seg å låne av deg også.

Sy om

Eller sy noe helt fra bunn av. Dersom du ikke kan sy, er dette en perfekt tid å lære seg akkurat det. Kanskje får du deg til og med en ny hobby, som følge av shoppestoppet – det er ikke verst, bare det.

Når du ikke kan kjøpe det du har lyst på, kan du lage det. Du finner enkle og gode oppskrifter på internett, og er du veldig heldig har du kanskje en bestemor, mor, far eller tante som kan lære fra seg noen lure triks.

Det er faktisk ikke så vanskelig å sy, men syns du likevel at det høres ut som en vrien oppgave å skulle lage noe helt fra bunnen, kan du først prøve deg frem med noen klær du allerede har. Sy de om – rett og slett. Klipp en kjole kortere, sy på perler, eller del den i to og lag topp og skjørt av delene. Kanskje kan du få ta en titt i bestemors klesskap, og sy om noen av hennes gamle kjoler?

#SYOM har blitt et fenomen etter at skuespillerinnen og designeren Jenny Skavlan tok opp kampen for gjenbruk av klær for en tid tilbake. Skavlan gjennomførte selv shoppestopp i et halvt år i fjor, og har gitt ut to bøker om hvordan du enkelt kan gi nytt liv til gamle klær. I bøkene deler hun egne erfaringer, tips og triks. Det er fint å kunne hente inspirasjon fra andre, når man selv har idétørke.

Møt deg selv på halvveien

For noen er det nok veldig vanskelig å gjennomføre dette med 100 prosent bestått, men det finnes noen snarveier. Noen innfører shoppestopp, med det unntak at de har lov til å handle klær på bruktbutikker og loppemarkeder.

På denne måten skåner du fortsatt miljøet, og du gir nytt liv til gamle klær.

På Fretex kan man finne unike plagg, og det er også en ypperlig plass å finne klær som du kan sy om, eller bruke stoffet til å sy noe helt nytt.

Sett deg et mål – med belønning

La oss si at du setter deg et mål om shoppestopp i seks måneder – fra januar til og med juni, for eksempel. For ikke å gi opp halvveis til målet, må du kanskje ha noe som holder deg gående. Motivasjonen blir større om du vet at det vanker en belønning i andre enden.

En idé kan være å sette det beløpet du normalt sett bruker på klær i løpet av en måned, inn på en reisekonto, og deretter belønne deg selv med en liten utflukt når målet er nådd.

Kjøp deg ett eller to gode kvalitetsplagg, som du vet vil komme til god nytte i mange år framover. Jeg vil tro at du etter seks måneder er blitt mer bevisst over eget forbruk.

Lykke til!

Fordelene med shoppestopp er med andre ord mange. Det er miljøvennlig (i hvert fall hvis du dropper flyturen som belønning), du sparer penger og du blir mer bevisst over eget forbruk, samt at du lærer å sette kvalitet foran kvantitet.

Dersom du ønsker et nyttårsforsett som er både utfordrende og lønnsomt, er kanskje dette noe for deg?

I så fall – lykke til!

Denne artikkelen er tidligere publisert hos Trd.by, men deles på nytt til glede for nye lesere.