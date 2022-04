Disse fargetrendene er «in» og ut i Trondheim

Det er tiden hvor mange liker å fornye seg. Kanskje du går til innkjøp av en ny skjorte, kjole eller vil prøve noe nytt med håret?

Hår kan i alle fall Coma frisør i Trondheim.

De har dratt hjem flere priser de siste årene.

Tidligere i år kunne Coma-frisør Ingrid Fossum (23) utsmykke seg med tittelen «Årets kolorist», som den første noen gang.

Trd.by har spurt henne om hva som blir årets vår- og sommertrender innen hårfarge. Og vi ble med da Fossum ga to hårmodeller en moteriktig overhaling.

– Folk har begynt å akseptere det

– Det er alltid populært til våren å bli litt lysere her i Trondheim. Det er det mye av, sier Fossum.

– Men litt nytt for i år, så ser vi at folk har litt lyst på mer naturlige farger også, sier steinkjerbyggen.

Fossum merker at kobbertoner er mer etterspurt enn tidligere år.

– Det skal blende inn med deres naturlige toner. Ellers har det vært en god del mye varmere toner også, sier 23-åringen.

– Hva er helt ute eller helt borte?

– Det er ikke fullt så inn med striper som går helt til bunnen. Stripene skal starte litt lenger ut, og folk vil ha litt mer overgang. Og da kommer vi også tilbake til at det blir en farge som smelter litt mer inn med deres naturlige farger – at du heller forsterker det du har enn å endre helt, sier Fossum.

Om Thorvaldsen, sier Fossum:

– Hun har hatt litt klassisk blonde striper …

– … som vi har dempet ned og varmet litt opp. Fargen flyter naturlig og kledelig for henne, siden hun har en del varme toner i seg selv, sier Fossum.

Fargen er såkalt «mahogni blond».

Og om Aarstein, sier Fossum:

– Denne er litt mer ekstrem. Hun har en helbleket «moneypiece», som også har vært trendy en liten stund nå.

Her har jeg laget en litt større kontrast til den, med litt mer knæsj kobber-rødtone, sier Fossum.

Folk har begynt å akseptere at kobber- og rødtoner er fint – igjen, tror hun.

– Det har folk vært ganske redd for før. Jeg bruker ikke like mye asketoner som jeg kanskje gjorde da jeg startet, sier Fossum.

Håper gutta vil gutse mer

Trønderen legger ikke skjul på at Trondheim og Norge henger litt etter.

– Vi ser kanskje litt at trendene kommer et halvår etter at det har tatt av blant kjendiser, men innad i Norge er nok Trondheim ganske flink når det først er kommet til landet, sier hun.

Det kan likevel ikke sies om gutta, mener Fossum.

– Jeg personlig er veldig glad i k-pop. Og der farger guttene håret nesten oftere enn jentene, og de er med på akkurat de samme trendene. Men det sitter nok kanskje litt langt inne for folk i vesten. Jeg tror det kommer, sier hun.