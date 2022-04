Dette er matinfluenserens favoritter i Trondheim: – De har en skikkelig kul «vibe» og digg pizza

Miriam Frøiland Haug (25) har snaue 58 000 følgere på Instagram. Under aliaset @mealsbymiriam legger trondhjemmeren ut i hovedsak de lekreste retter og oppskrifter – alt vegansk🥦

Trd.by har chattet litt med Haug om det 💬 Sjekk det ut:

Heisann, Miriam 👋 Hvordan går det med deg? Hei hei! Her står alt bra til, hva med deg? 😊 Ingenting å klage over! Men du, hvor er du nå (vis oss gjerne), og hva skjer om dagen? 😄 Akkurat nå trakter jeg kaffe på kontoret! Er på jobb i Midtbyen management, jobber der fulltid som digital markedsfører👍 Så det er jo stort sett det det går i om dagen, i tillegg til mye baking og matlaging på fritiden så klart😄 Ja, og den bakinga og matlaginga liker folk! Du har nesten 60 000 følgere på Instagram. Du har vokst en del siden vi pratet med deg sist 📈👏 Hva tror du det er du gjør som folk liker? Ja, det begynner å bli en stund siden nå! Jeg skal ikke late som at jeg forstår meg helt på den Instagram-algoritmen, men jeg følger jo mange matbloggere selv. Det er jo for å få inspirasjon til både frokost, middag og dessert, så jeg kan jo sånn sett relatere til de som velger å følge meg😅 og synes jo det er veldig trivelig at det er så mange som liker akkurat oppskriftene og innholdet som jeg lager! Så husker jeg jo selv da jeg ble veganer i ca. 2016 at jeg hadde behov for mer inspo og oppskrifter i overgangen da jeg måtte lære meg å lage plantebasert mat. Plantebasert matlaging er jo i vinden i større grad nå også blant folk flest (altså ikke bare veganere), så det har nok også bidratt til mye av veksten! 🌱 Skjønner 🙌 Når du er såkalt matinfluenser, har du opplevd noe rart/sprøtt/morsomt på grunn av det du gjør der? 😙 Tjaa, det sprøeste for meg er jo når jeg blir gjenkjent/folk vet hvem jeg er! Fikk høre tidligere i fjor at moren til samboeren min hadde snakket med en dame på en butikk i Mo i Rana som viste seg å allerede følge kontoen min, og for meg er det helt utrolig når vilt fremmede folk vet hvem jeg er😅 Så har jeg jo bodd i Australia i tre år hvor jeg fikk muligheten til å oppleve utrolig mye artig på grunn av kontoen min! Blant annet har jeg fått vært med på massevis av artige arrangementer, alt fra produktlanseringer til fancy middager, og fått venner over hele kloden på grunn av det😄 Når folk i Mo i Rana vet hvem du er, da har du nådd mange, hehe 😄 😅 Hva er forresten den mest likte posten din? Nå har jeg jo holdt på med dette i mange år, så gjennom hele min karriere er jeg litt usikker på hva som er mest likt faktisk! Men hvis jeg filtrerer etter mest likte de siste to årene er det faktisk denne skålen med risgrøt haha:

Matbilder, matvideoer og plantebaserte oppskrifter har fått kontoen hennes til vokse stort de siste par-tre årene. Da Trd.by pratet med henne i 2019, hadde hun 23 400 følgere.

Så i løpet av tre år har følgerskaren hennes nesten tredoblet seg.

Artig! Det er mulig to-knekken spiller inn, men jeg ble veldig sulten nå 😋 Men en utfordring til noen som har en hobby som er på telefonen: vis oss skjermtiden din 😈 Hahaa ja det er jo både jobb og hobby på telefonen hos meg, så sånn ser den ut for forrige uke: Pent tall det der 😄 Hvis du skulle vært statsminister for en dag. Hva er det første du ville ha gjort? 🏛 Vanskelig spørsmål! Måtte sjekke og ser at forrige gang jeg svarte dere på dette sa jeg at jeg ikke tror jeg hadde rukket å få gjort så mye selv om jeg hadde hatt et helt år på meg, og det står jeg nok ved fortsatt😂 Men om jeg skulle vært litt mer ambisiøs tror jeg jeg hadde gjort et forsøk på å få innført gratis tannlegeordning! 🦷



Haug er egentlig fra Malvik. Etter noen år med studier i Australia, bor matinfluenseren og markedsføreren nå på Møllenberg.

I jobben i Midtbyen management 25-åringen med å fremme Midtbyen og det som skjer der.

Siden vi er Trd.by, så må vi spørre: Hva er det beste og verste med Trondheim ✨💩 Det beste synes jeg nok er café og restaurantlivet! Det er jo massevis av kule kaféer og spisesteder her, spesielt med tanke på at det tross alt er en ganske liten by. Det verste er helt klart været🌧 Været er en gjenganger i denne serien 😂 … men jeg kan forstå det! Hvor liker du deg best i Trondheim, på dagtid og på kveldstid om du skal ut en tur? På dagtid er jeg glad i Mat fra Hagen hvis jeg er sulten, og Sellanraa hvis jeg bare vil ha en kaffe☕️ På kvelden er jeg glad i å dra til Habitat! Synes de har en skikkelig kul vibe og digg pizza. Jeg pleier å dra på quizkveldene deres med en vennegjeng annenhver mandag😄 Kult! Og apropos kult: Hva er kult og kanskje ikke så kult med all oppmerksomheten du får som matinfluenser? 😚 Tjaa, det kule er jo som nevnt at jeg har fått meg masse venner gjennom Instagram, og har nå bestevenner i både Melbourne og Roma som jeg aldri ville blitt kjent med ellers! Det som ikke er så kult… jeg vil ikke si jeg får så mye oppmerksomhet at jeg har merket noen bakdeler med det skal jeg være ærlig! Det er vel også fordelen med å ha fokus på matbilder heller enn meg selv og ansiktet mitt på kontoen🙈 Det jeg liker minst med å være influenser generelt er regnskapsføringen som kommer med det da, hvis jeg kan svare noe så kjedelig😂 >Det er en «flex» å si at du trenger å føre regnskap 💰💰 men nydelig! 😄 Takk for praten da 🙏 Hva skal du gjøre etterpå? Hahah ja det er vel fint å tenke på det sånn! Etter jobb skal jeg kjøpe bursdagave til en venn, før jeg skal til Kōnā og spise middag med min farmor💜

