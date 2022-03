Vet du hvem dette er? Det gjorde jentegjengen på «mækkern»: – De seriøst brølte, hylte og skrek

Gabriel Gebreselase (21) har over 50 000 følgere til sammen på Tiktok og Instagram. Under aliaset @gabrielgebreselase legger trønderen ut i hovedsak humorvideoer 🕺

Til høsten flytter trønderen til Oslo. I dag bor han på Stjørdal. Drømmen hans er å vokse og bli så stor på sosiale medier at han kan leve av det.

Trd.by har chattet litt med Gebreselase om det 💬 Sjekk det ut:

Hei på deg, Gabriel 🤝 Hvordan står det til?

Heiiiiii. Jeg har det veldig braaa🥰

Så bra 🙏 Hvor er du nå, og hva skjer om dagen? 👌

Jeg er hjemme og spiser frokost. Ingenting spesielt skjer om dagen, bare gleder meg til London-tur nå i april og en tv-serie jeg er med i mai🙈 men at the moment veldig my dødtid😩

Se der, ja 😂 Men oi-oi, spennende! En tv-serie? 🤭

Jaaa, gleder meg masse. Skal poste en artig video om det på Instagram snart. Gleder meg og se reaksjonene fra følgerne mine men til da that is the only thing you get to know😌🤚🏽

Åh … men du, du har nesten 40 000 følgere på TikTok, og nesten 13 000 på Instagram. Influencer much?

Hahahha JAAAA. Det folk ikke vet, er at jeg har vært kreativ og laget innhold på nettet siden jeg var 12 år gammel. Gjorde YouTube i 6 år uten en eneste BREAKTHROUGH. Så da jeg blowet up på TikTok, ble jeg så glad fordi jeg visste at THIS WAS MY TIME😤, og med den one of a kind personligheten min så veit jeg at I CAN DO IT. Trenger bare muligheten til å vise det🥰

🙌🤩 Hva er det sprøeste/morsomste/rareste du har opplevd enten i eller på grunn av sosiale medier?

OMG DO I HAVE A STORY FOR YOU.

Når jeg lager videoer, så er det snakk om flere tusen som ser på noe jeg ikke tenker over, men bak hvert tall så er det en PERSON. Så da jeg casually skulle på «mækkern» for å kjøpe mat – noe som jeg alltid gjør med venner, var det en gjeng med unge jenter som seriøst brøla, hyla og skreik. De ville ha bilder og sa fine ord. Jeg ble så sjokka fordi før det hadde det bare vært små møter her og der med følgerne mine, men den dagen på «mækkern» skjønte jeg I AM THAT BITCH✨😝

Jeg skjønner 😂 Hva er den mest likte Tiktok-en din da?

Den mest likte TikTok videoen min har 500k views og 64k likes😍

Wow!