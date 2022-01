Stadig flere unge gjør som Andre (28): – De siste årene har salget gått til himmels

– De blir fantastiske. Bildene på telefonen er ikke i nærheten, sier 28-åringen.

Han pleier å ta med seg analogt kamera (sånn med film i) hver gang han går ut, og tar sjelden bilder med mobilen lenger. Faktisk brukte han digitale kameraer i ti år, før han for to år siden fikk en aha-opplevelse.

– Jeg kom over en Youtube-video av en som brukte et gammelt kamera, og ble overrasket over hvor fine bildene ble, sier han.

Dermed gikk han inn på Finn.no og kjøpte et billig kamera fra åttitallet.

– Jeg fant også ut at det fortsatt gikk an å kjøpe filmruller, sier han.

– Til himmels

Engelsvoll er ikke alene. Stavanger foto har merket en voldsom etterspørsel etter film.

– De siste årene har salget gått til himmels. I perioder har det vært vanskelig å få tak i. Heldigvis har en del produsenter våknet og laget mer, sier daglig leder Arnt Ove Jøsang.

Stort sett er det unge folk som kommer inn i butikken for å kjøpe film og fremkalle bilder.

– De har begynt bli ganske mange. Noen har funnet et kamera på loftet til bestefar. For fem år siden ville man ha kastet det, nå blåser ungdommen støv av det og har lyst å utforske det, sier Jøsang.

Ellers er det stort sett på Finn.no salget av kameraene foregår på.

– De selges ikke nye lenger. Får vi tak i noen brukte, setter vi dem på en hylle til det kommer ungdommer som er desperate i blikket, sier han.

Mariell (24) fra Trondheim har eget klesmerke i London: - Jeg er stolt 24-åringen bruker all sin ledige tid for å få det nye klesmerket opp å stå, og er allerede i gang med nye kolleksjoner.

Mer jobb

– Det gir noe annet enn det digitale kameraer gjør. Det meste er blitt veldig digitalt; alt går i mobil og data. Det er kjekt å gjøre mer av jobben selv, sier Engelsvoll.

Med 36 bilder på en filmrull tenker han seg mer om for hver gang han tar et bilde.

– Man får et mer bevisst forhold til det, og tar ikke ti bilder av samme ting. Fordi man ikke får sett bildene først, må man være mer klar over innstillingene og hva man ønsker å få ut av bildet.

I starten var det mye å sette seg inn i.

Her er hans tips til nybegynnere:

På Finn.no finner du analoge kameraer til under tusenlappen. Man trenger ikke gå all in med en gang.

Er kameraet laget på 70-tallet og tidligere, er de fleste innstillingene manuelle. Nyere kameraer har gjerne automatisk fokus og lysmåler.

Søk opp kameraet på nettet, så finner du bruksanvisninger.

Bildene får forskjellig uttrykk avhengig av hvilken filmrull du velger.

Få bildene fremkalt i butikken, i hvert fall i starten. Det er mye jobb å fremkalle selv.

Vil man fremkalle selv, må man ikke ha et eget rom. En mørkeromspose funker fint.

Man lærer underveis, og resultatene blir greie fort. Man ser raskt hva som var feil, og kan forbedre det til neste gang.

Liker det uperfekte

Selv om man må kjøpe film og betale for fremkalling, er ikke analog fotografering nødvendigvis så mye dyrere enn å bruke digitale kameraer.

– Man kan fremkalle en del bilder for prisen av et nytt digitalt kamera. Særlig om man har fått et gammelt kamera gratis eller billig, sier Jøsang hos Stavanger foto.

Han tror mange synes det er deilig å ikke være avhengig av pc innimellom.

– Å slippe all elektronikk er en greie for mange. Det blir kanskje mer ekte, og det er også kult med det som ikke er helt perfekt. Om det er litt filmkorn og struktur blir det liksom litt tøft. I digitalverdenen er det motsatt. Der jager man det perfekte, med null støy i bildene, og fantastiske farger. Nesten finere enn i virkeligheten, sier han.

Tar du små spaserturer? Det kan være bra for hjernen din Gåturer i frisk luft gjør ikke bare godt for kropp og sjel - men også de små grå, viser ny forskning.

Omvei til Insta

Noen ganger har folk stoppet Engelsvoll på gata og lurt på hva han holder på med.

– Det ene kameraet mitt er nokså stort. Det blir en samtalestarter, sier Engelsvoll.

Han liker å dokumentere det han ser rundt seg.

– Jeg pleier å ta bilder av familien, og av og til går jeg ut for å se hva jeg finner. Det gjør også at jeg blir mer kjent med området jeg bor i, sier han.

Resultatet legger han på Instagram, etter først å ha fremkalt og scannet bildene.

– Det er en stor omvei. Men det er også miljø for dette på Instagram, sier han.