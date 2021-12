Sexologen svarer: Ereksjonssvikt er et gjentakende problem. Hva gjør jeg?

Sexolog i Stavangersexologene, Gunhild Næss, sier at ereksjonssvikt er vanligere enn man tror.

– Det er en vanlig antakelse at menn får ereksjon og at den er beinhard hele tiden. Det er ikke nødvendigvis sånn, sier hun til Byas i podkasten «Smellen».

Ung i parforhold? Her er ekspert-tipsene Krangler dere mye? Hvordan kan dere unngå det? Og når er det greit å gi opp? Samlivsekspert og psykolog Frode Thuen har svarene.

Svikter med alderen

Næss forteller at ereksjonssvikt definitivt har en tendens til å forekomme hyppigere desto eldre man blir.

Likevel kan det med jevne mellomrom også forekomme hos unge.

– Da er det ofte en psykisk årsak som ligger bak, sier sexologen.

Tips og råd

I podkasten «Smellen» snakker Næss om sex, hvorfor noen foretrekker hjelpemidler til sengekosen og prestasjonsvansker.

Men noen av rådene kan du også få med deg her:

1. Ereksjonssvikt er et gjentakende problem. Hva gjør jeg?

Næss forklarer at det er viktig å komme seg ut av «prestasjonsmodus».

Sex handler ikke om å prestere, det skal være noe fint og godt mellom to personer.

– Mange tenker at sex og samleie er det samme, men samleie er bare én del av sexen. Vorspiel er også sex. Å ta noen skritt tilbake og kjenne på alt det sensuelle kan være et steg for å få vekk usikkerheten og prestasjonsangsten som gjør at penis ikke står, sier hun.

Koronapandemien har lagt en demper på nordmenns sexliv Én av fem nordmenn har hatt mindre sex under pandemien, viser en ny undersøkelse. Koronarestriksjonene oppgis som hovedårsak.

2. Viagra, er det en løsning?

I år ble viagra reseptfritt. Dette er en medisin som øker blodtilførsel til penis, som igjen fører til at den lettere blir stiv.

Næss sier at viagra er et fantastisk produkt for de som har behov for det, men ber menn unngå å ta pillene dersom man ikke har en medisinsk grunn for å bruke legemiddelet.

Svikter ereksjonen på grunn av nerver er det bedre å gå til legen.

3. Jeg vil gjerne bruke sexlektetøy, men...

Mange partnere kan bokstavelig talt bli tatt på senga dersom sexpartneren plutselig drar fram et sexleketøy.

Dette er det lurt å snakke om - i det minste nevne - før den intetkjønna tredjeparten blir invitert med på leken.

– Si det med ord. Si at dette er noe du liker og du ønsker å introdusere, sier Næss.

– Noen kan gjerne tenke at de ikke er gode nok dersom man trenger et hjelpemiddel?

– Ja, det kan du også si. Det er viktig å bruke ordene og ikke anta at partneren leser tankene til den andre i forholdet. Dette går begge veier, sier Næss.

4. Når sexen går for langt

Eksperimentering kan både være godt, morsomt og hyggelig, men de fleste har en grense. Hva skal du gjøre dersom du mener partneren din går for langt?

– Si stopp dersom du blir ukomfortabel og gi beskjed at dette er utenfor din komfortsone. Kjenn dine grenser og gi beskjed når de brytes. Så er det opp til sexpartneren din å respektere disse grensene.

5 ting som er greit å vite om kjønnssykdommer Kløe og svie! Ja, det er kjipe greier - men i motsetning til så mye annet plagsomt her i livet, bør du ikke overse det.

5. Hvordan åpner du opp for nye ting?

Etter en stund sammen, er det gjerne fristene å «sprite opp» sexen litt.

Nye steder, nye hjelpemidler eller en ny setting...? Selv om du og partneren din har vært sammen i flere år, kan det fortsatt være litt pinlig å ta opp sex-temaet.

Her er det klare rådet fra sexologen å si det som det er.

– Igjen: Bruk ordene. Dette synes mange er fryktelig vanskelig. Likevel er den mest effektive måten å si klart ifra hva man ønsker og ikke ønsker.

Denne artikkelen er publisert tidligere på Trd.by, men er hentet fram igjen til glede for nye lesere.