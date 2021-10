Stikkordene er «billig» og «enkelt»: Her er matbloggerens beste råd

– Når du er vegetarianer og møter noen som ikke er det, oppfører de seg fort som ernæringseksperter, sier Mari Hult.

Tirsdag ble «Grønn dag» arrangert på Universitetet i Stavanger (UiS) for å skape bevissthet og engasjement for grønn campusutvikling og å få ned eget klimaavtrykk.

Ett av arrangementene på tapetet var Vegetarbloggen’s Mari Hult som kom med sine mest studentvennlige tips til veganmiddager. De viktigste stikkordene var «billig» og «enkelt».

Hun hadde flere råd til hvordan du kunne lage vegetarmaten proteinrik, at den skulle smake godt, og for at folk skal bli mette når de kommer på middagsbesøk.

– Vegetarmat inneholder ofte mindre kalorier per gram, så du må lage store porsjoner for å bli mett. Hvis folk ikke blir mette, får de lavt blodsukker, blir sure, og da blir det dårlig stemning. Det er det ingen som ønsker når man inviterer folk hjem på middag, sier Hult.

Hun viser videre til at hun ofte hører fra kjøttspisere at det ikke finnes proteiner i vegetarmat:

– Det er mye protein i linser, bønner, kikerter, frø, mange typer gryn, bokhvete og quinoa. Du må bare vite hvor du skal lete. Til en diskusjon kan du si at det er mer protein i brokkoli per kalori enn i kjøtt. Men du må spise ganske mye brokkoli da, ler hun.

Fattig student?

Det var ikke bare myteknusing Hult hadde på planen. Et lynkurs for studenter innebar selvsagt noen av hennes råd for å handle billigst mulig. Selv handler Hult mye på Meny, men råder ikke studentene til å gjøre det samme:

– Internasjonale matbutikker og grønnsakhandlere har andre avtaler på frukt og grønt enn de norske dagligvarebutikkene, og der vil det være billigere, sier hun.

Fem av Hults råd til å spare penger på mat: