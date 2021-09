Mariell (24) fra Trondheim har eget klesmerke i London: - Jeg er stolt

- Alle starter en plass, og jeg er stolt av starten vår.

Det sier Mariell Lødøen Stene (24) på telefon fra London. Trondhjemmeren har nettopp lansert et helt eget klesmerke fra sin base i den britiske hovedstaden.

- Jeg ble introdusert for industrien, og fikk tilgang til folk som lærte meg mye. Jeg tenkte, hva kan jeg gjøre for å lage noe som er mitt eget?

Barnetegninger på loftet

Nå er det fire år siden Mariell flyttet til London for å studere. Der møtte hun det hun nå kaller sin beste venninne - og forretningspartner - tyske Maya Nora Sirohi (23).

Begge studerte markedsføring og eventmanagement, og spesialiserte seg innen moteshow og kulturelle arrangement. Etter hvert fant bestevenninnene ut at de ikke ville arrangere moteshow for andre, men heller skape sine egne design og egne show.

- Det er noe jeg alltid har drømt om. I fjor sommer gikk jeg gjennom noen bokser på loftet, og da fant jeg tegninger fra da jeg var ti-elleve år gammel. Jeg hadde tegna klær og hvordan butikken min skulle se ut. Jeg hadde helt glemt at dette har vært drømmen min så lenge, sier Mariell.

Planleggingen begynte mens de begge fortsatt studerte, men arbeidet med et eget klesmerke, Msapparel, begynte for alvor i januar 2020.

- Nå har vi brukt ett og et halvt år på å perfeksjonere merket, og vil komme ut med et smell! Vi har jobbet hardt, og vi har fått kjempegode tilbakemeldinger nå rett etter lansering.

Kolleksjoner med matchende sett

I første omgang har de nå kommet med sin første kolleksjon, bestående av matchende sett. Tanken er å starte i det små, og planer om en mye større kolleksjon er allerede på vei.

- Vi har designet alt selv, og det har vært en lang vei med tilpasninger og hindringer, men ingenting skal stoppe oss.

Merkets fokus er å lage matchende sett som kan brukes individuelt eller som et helt antrekk, avhengig av anledning eller preferanse. I første omgang, for å holde produksjonskostnadene nede, er klærne i utgangspunktet produsert i Kina. Det gikk ikke helt etter planen.

- Alle klærne kom tilbake i helt feil størrelse! Så vi måtte gjøre alt på nytt, og ansette et par syersker her i London for å gjøre om klærne. Det har vi lært av, fra nå av skal alle kolleksjonene lages i London, ler Mariell.

Twitter, Tiktok, Instagram og nettbutikk

Klesmerket Msapparel er nå lansert både på Twitter, Tiktok og Instagram, og en nettside med egen nettbutikk er rett rundt hjørnet.

- Hvorfor Twitter?

- Vi fikk tips fra flere kjente i bransjen. Et stort klesmerke gikk blant annet viralt der, og Twitter er veldig stort i både UK og USA, som er markeder vi spesielt ønsker å nå. Det blir nesten like mange som bruker Twitter som Instagram. Og tanken er den samme med Tiktok, der er det mye enklere å gå viralt og nå ut til potensielle kunder.

Nå er Mariell og Maya ferdig med studiene, og bruker all sin ledige tid på å jobbe med klesmerket. Ved siden av jobber Mariell på en Rituals-butikk.

- Hele vårt fokus er på merket, det er det vi vil gjøre og bruker all vår tid på. Jeg jobber ved siden av fra ni om morgenen til seks på kvelden, lager middag og jobber med klesmerket til midnatt. Men det er det verdt.