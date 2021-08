Da koronaen tvang alle på norgesferie, skjøt følgertallet til Julie (29) fart

2020 og 2021 har som følge av pandemien vært to år hvor nordmenn virkelig har tatt muligheten til å oppdage eget landskap.

Antallet innenlandsreiser i 2020 økte enormt sammenlignet med den mer normale sommeren året før.

I år var utsiktene de samme, ifølge Innovasjon Norges koronabarometer – selv om flere grenser er blitt åpnet og flere har kunnet reise utenlands.

– Jeg synes det er helt topp at vi benytter oss av friheten til å oppleve og utforske landet vårt, sier turinfluenser Julie Korneliussen (29).

Prøver ikke å være influenser

Korneliussen er fra Lofoten, men bor i Trondheim.

Hun har drøyt 17 tusen følgere på instagrammen sin. Der legger hun ut bilder fra tinder, fra telt og fra overalt så lenge det er ute – til inspirasjon for andre.

Kanskje av den grunn økte kontoen hennes kraftig under den første pandemisommeren, med om lag 1500 nye følgere. Det utgjorde nesten en tiendedel av alle følgerne hennes på kontoen hun har postet på siden 2012.

Men i år har Korneliussen fokusert mindre på Instagram og mer på sin egen turglede.

– Med tanke på at jeg ikke aktivt prøver å være en influenser, så går det vel som det bør gjøre, sier Korneliussen, som selv heller kaller seg turjente.

Og noe som kan hjelpe på turgleden, er turmat.

Grønn grillmat

På Instagram viser turjenta ofte frem de lekreste retter som hun disker opp med på turene sine.

Korneliussen har derfor i år hatt et samarbeid med Opplysningskontoret for frukt og grønt. De ville vise at man kan lage mer på grillen enn bare kjøtt og den gamle grillpølsa.

– Lukten av grillmat på tur slår sjeldent feil, men lukten av den samme grillpølsa kan man fort bli lei av, sier Korneliussen.

Korneliussen får støtte fra Iselin Sagen, ernæringsrådgiver i Opplysningskontoret for frukt og grønt.

– Typisk grillmat inneholder ofte store mengder salt som kan bidra til å øke blodtrykket. Vi nordmenn spiser allerede mer salt enn anbefalt, så det kan være lurt å blande litt grønt i turmaten, sier Sagen.

– Blir et herremåltid

Noe grønt på et spyd eller innpakket i folie gjør susen, sier de. Primusen er heller ingen dårlig venn, ifølge Sagen.

– Zucchini sammen med pasta, stekte plommetomater og parmesan er en utmerket kombinasjon. Legger du til salt, pepper og bacon i tillegg blir det et herremåltid, sier Korneliussen.

Hun mener det hele egentlig handler om å tenke litt utenfor den typiske tur- og grillmaten.

– De fleste måltidene du lager hjemme kan du faktisk lage på tur, avslutter hun.

Her er et to gode oppskrifter fra Opplysningskontoret for frukt og grønt:

Grillet hjertesalat med kapers (4 porsjoner) Du trenger: 2 hjertesalat

22 ss olje til pensling

1 dl kapers

4 ss reven godt moden hvitost

Pepper Vinaigrette: 4 ss olivenolje

1 ss rødvinseddik

1 ts sennep

1 båt hakket hvitløk

2 ss finhakket frisk kruspersille

Salt og pepper

Slik gjør du: Skyll salaten og del den i to – pensle med litt olje Legg den på varm grill med snittflaten ned. Grill til den har fått farge Snu etter et par minutter Grill videre et par minutter Skyll og tørk kapers. De kan ristes i en tør panne på forhånd eller legges på folieark på grillen Bland sammen alle ingrediensene til vinaigretten Server nygrillet hjertesalat med vinaigrette, kapers, finrevet ost og nykvernet pepper

Enkel blomkålsuppe (4 porsjoner) Du trenger: 1 blomkål

1 løk

1 ts malt muskat

1 l grønnsaksbuljong (utblandet)

Slik gjør du: Del blomkålen i små buketter Skrell løk og del i små biter Kok løkbitene og blomkålbukettene møre i grønnsaksbuljongen. Tilsett malt muskat Ta gjerne av noen blomkålbuketter for å legge i suppen ved servering Tips: Litt finsnittet purre, vårløk eller gressløk til er godt.