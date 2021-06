John (25) skal gå tur i 130 dager i strekk: Her er hans beste tips til Norges-ferien

– En dag gikk det opp for meg at jeg snart skal gå av gårde og være borte i 130 dager. Jeg føler meg både klar og ikke klar på samme tid, sier John Hobberstad fra Varhaug.

Å gå Norge på langs er en drøm han har hatt i mange, mange år, og nå skal det endelig skje. 1. juni går han og hunden Kayla fra Nordkapp og sørover, helt til de har kommet til Lindesnes. Planen er å bruke 130 dager, og gå 25–30 kilometer hver dag. For det meste alene, på fjellstier, over vidde og gjennom skog. Stort sett skal de sove i telt, med en og annen natt på turisthytte for å ta en dusj og lade opp utstyr.

– Jeg er veldig gira, og gleder meg skikkelig. Jeg tror det blir helt nydelig, gøy og kanskje litt ensomt. Det høres gjerne tungt og langt ut, men jeg får opplevd så sinnssykt mye natur, sier Hobberstad.

Ute med bok

Interessen for friluftsliv har han hatt siden barndommen. Snaut 13.000 følger ham på Instagram-profilen «Eventyrgutten», hvor han deler turtips og oppskrifter. Han er også aktuell med kokeboka «Mat på bål».

– Det gikk heller ikke helt opp for meg før jeg så boken denne uken. Jeg hadde aldri trodd jeg skulle bli forfatter, men jeg er ganske stolt, sier han.

Norgesturen har han for alvor planlagt i rundt ett år. Egentlig skulle han ta ulønnet fri fra jobb for å gjennomføre drømmen på hundre dager. Da han tidligere i år ble ansatt i Bergans, fikk han lov til å jobbe underveis. Da la han til en måned ekstra på turen for å kunne gå mer i naturen, og mindre på vei.

– Det er gullfint å få betalt når drømmen er å gå tur. Jeg skal lage en tv-serie på Youtube som dokumenterer det jeg gjør, sier han.

Postkontor til postkontor

Som forberedelse har han trent på å gå i natur med tyngre og tyngre sekk. Sekken vil veie rundt 25 kilo, og hunden bærer selv sin egen sekk på rundt fire kilo. Underveis skal han få samboeren til å sende 16–20 pakker med mer tørrmat og hundemat til der han befinner seg.

– Det blir en «postkontor til postkontor-tur». He he.

Aller mest gruer han seg til lange, regnfulle dager.

– Kanskje går det tre-fire dager på rad hvor det regner døgnet rundt. Det går fint, men sånne etapper er tunge. Å vite at man er blaut, og verken kan bli blautere eller tørrere.

Totalt regner han med å bruke rundt 30.000–40.000 kroner på turen.

– En sånn tur er litt kostbar. De fleste vil jo ikke få lønn, tørrmat er ikke billig, og i tillegg kommer utstyr. Det er gratis å gå, men ikke gratis å leve.

Tips til mini-ekspedisjoner

En slik tur er ikke for hvem som helst, tror han.

– Det er tross alt 130 dager, og nesten en ekspedisjon. Men det går an å velge ut biter av Norge man kan oppleve allerede i sommer. Som Børgefjell, Tromsø eller Lofoten, mener Hobberstad.

Selv om det er litt sent å planlegge en hel Norge på langs-tur for denne sommeren, har «Eventyrgutten» flere tips til de som ønsker å feriere i norsk natur:

bør man som et minimum ha to sett ullundertøy og skift med lette klær til å ha under skallklærne. Ha med et lite førstehjelpsskrin, sovepose, liggeunderlag, telt og mat. Snacks er viktig, så man kan spise litt underveis, og en kopp til fjellvann. Telt kan være lurt å venne seg litt til. Man går vekk fra en varm og komfortabel seng, og det kan bli kaldt, varmt, vind og man hører lyder. Kroppen trenger av og til å venne seg til det. Ta en natt eller to i hagen eller noe før du går turen.