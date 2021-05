Thomas (27) er selverklært kontorrotte, men har en helt spesiell hobby

– Når man fisker med stang, vet man ikke hva man får. Det fine med undervannsjakt er at man kan være veldig selektiv. Har jeg lyst på torsk, kan jeg jakte etter det.

Når han kommer opp av sjøen med harpun og fisk i hånda, får han ofte spørsmål fra folk som går forbi om hva han driver med. Også kolleger, kompiser og andre bekjente viser stor interesse når han legger ut bilder av fangsten på Instagram.

– Selv om vi er seks-sju tusen aktive fridykkere i Norge, er det nok mange som ikke vet så mye om undervannsjakt, tror Anda.

Som bedriftsrådgiver er han en selverklært kontorrotte, men i ti år har han jaktet på fisk under vann på fritiden. Da han begynte, var miljøet mye mindre enn det er nå.

– Jeg begynte å dykke med våtdrakt og snorkel for å fange krabber. Da jeg så bilder på nettet av at noen dykket med harpun, synes jeg det så spennende ut, sier han til Byas.

Snart hadde han skaffet seg utstyrspakke med harpun, våtdrakt og blybelte. En oppvekst med båt, sjø og svømming la nok et godt grunnlag for at han fikk til teknikken ganske kjapt.

– Det er ganske intuitivt; «point and shoot». Pilen er ganske stor, og vi skyter jo ikke på sild. Holder jeg harpunen mot en fisk, treffer jeg som regel. Man rekker ikke å blunke før fisken er skutt, sier han.

Holder pusten

Fridykkere bruker ikke oksygentank, men holder pusten når de dykker. På land kan Anda holde pusten i fire-fem minutter (!), under vann «bare» mellom halvannet og to.

Etter å ha trukket pusten, svømmer han ned mot hvor han tror det kan være fisk. En komfortabel dybde er mellom 10 og 16 meter, maks er 30. Så legger ha seg ned i taren, eller bak en stein, slik at kroppen skjules litt. Harpunen siktes mot der han håper fisken skal komme.

– Ofte blir fisken nysgjerrige på den store skikkelsen de så kom svømmende. Den som kommer nærmest, blir gjerne skutt, sier Anda.

En gang han var på vei opp til overflaten, sekunder fra å kunne trekke pusten, hang han seg fast i et tau.

– Henger man fast når man egentlig forbereder seg på å trekke pusten, får man rimelig høy puls. En eller to ganger har jeg blitt oppriktig stressa, og kjent at det var rett før jeg pustet mens jeg var under vann, sier Anda.

Bærekraftig

Han bor på Grasholmen i Stavanger, med sjø på alle kanter. Minst en gang i uka jakter han i nærheten. Det betyr fisk til middag ganske mange dager.

– Fordelen med undervannsjakt er at jeg tar det jeg trenger. Finner jeg ingen fisk jeg har lyst på, lar jeg være å skyte. Det er en fin, spennende og bærekraftig måte å sanke mat på.

Rekorden er en torsk på seks kilo.

– Hovedadrenalinet kommer når de virkelig store fiskene dukker opp fra intet. Er det en fin dag, sol, fisk, tang, tare og klar sikt, er det også magisk. Noen har sin terapi i yoga eller en joggetur. Under vann er min terapi.

For folk som har lyst til å prøve, har Anda følgende råd:

– Hopp i det! He he. Ikke dykk alene, spør folk som har peiling, og skaff godt utstyr. Kjenner man at man genuint har lyst til å drive med dette, er det antagelig for deg. Jeg har rekruttert sikkert tjue mann til dette, og har ennå ikke vært borti at noen som har kjøpt utstyrspakke ikke gadd å drive med det likevel.