Blir du veldig nervøs? Her får du tre konkrete tips!

Slik takler du nervene best

De aller, aller fleste av oss har vel kjent på følelsen av å være nervøs.

Begynner du å skjelve? Stamme? Må du på do? (Og sikkert ikke bare én gang....)

Nervøsiteten blir ofte veldig fysisk. Den gjør noe med kroppen. Og er vel egentlig en ganske kjip følelse.

Eller... går det an å gjøre det til en bra greie?

Psykiater Tor Ketil Larsen kommer med råd sammen med...

...musikkartist Christian Beharie, som tidligere var så nervøs at han var sånn cirka «to centimeter fra å gi opp» hele artistdrømmen.

Men først; hvorfor reagerer vi som vi gjør?

Det er fordi vi får en slags «fight or flight»-reaksjon, ifølge psykiater Larsen.

Adrenalinet pumper, vi får høy puls og muskulaturen er skrudd på - vi er klare til å løpe... eller slåss!

Gjennom evolusjonen har vi mennesker overlevd slik når det oppstår trusselsituasjoner.

En mild variant gjør at vi skjerper oss - og gjør en bedre innsats. Men noen ganger kan den kroppslige reaksjonen ta helt over...

Er du én av dem som ofte blir for nervøs, kan det hjelpe å:

1. Forberede seg godt

Det å tenke gjennom ting på forhånd kan ha en ganske beroligende effekt. Gå gjennom det du skal gjøre i hodet, slik at du er forberedt på hva som skal skje.

Hvor mye forberedelse som kreves, avhenger av person til person. Noen trenger for eksempel pugge hele fraser, mens andre kun har behov for stikkord.

2. Ufarliggjøre situasjonen

Du har sikkert hørt det gamle trikset om å se for deg alle i publikummet nakne?

Eller du kan tenke at i den store sammenhengen blir det du skal gjøre bittelite og uviktig. Eller at folk er bare folk (de spiser, sover og går på do, de også).

Slike grep kan dempe stressreaksjonen.

3. Gjøre det igjen og igjen - og igjen

Men det som virker aller best er mengdetrening; å utsette seg selv for situasjoner som gjør deg nervøs mange ganger, ifølge psykiater Larsen.

Stressreaksjonen vil avta. Du vil være mer forberedt når det skjer. Klarer du å gjøre det hierarkisk, vil det ha veldig god effekt.

Hierarkisk vil si at du begynner i det små og trapper opp. For eksempel: Har du sceneskrekk, kan du starte med å opptre foran venner og familie - før du gradvis pusher grensene.

Nerver er temaet for denne ukas episode av podkasten «Smellen».