Redd for å gå glipp av ting? Dette bør du gjøre

Hørt om FoMo - Fear of missing out? Eller frykten for å gå glipp av noe, på godt norsk.

Om dette er noe du ofte kjenner på, har du gjerne noen særtrekk som går igjen blant dem som frykter å gå glipp av ting, ifølge amerikanske forskere. Studien er også omtalt av forskning.no.

Har du denne utsikten hjemme, kan det være bra for den psykiske helsa di Det skal slettes ikke mye til for at nivåene av tilfredshet i livet og lykkefølelse kan øke, viser ny undersøkelse.

Forskerne studerte 419 personer i alderen 17 til 47 år. Uavhengig av alder, viste det seg at frykten for å gå glipp av noe, gjerne blir assosiert med ensomhet, dårlig selvtillit og lite selvmedfølelse.

Nettstedet Psychology Today omtalte denne studien først. Funnene betyr altså at de som opplevde FoMo oftere føler seg alene og isolerte, hadde et negativt syn på seg selv, og at de var mindre greie med seg selv.

Men hvordan kan vi bli kvitt FoMo-problemet? Nettstedet lanserer seks måter å håndtere frykten for å gå glipp av noe: