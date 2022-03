Sliter du med å få lagt deg til rett tid? Dette kan være årsaken

Revenge bedtime procrastination, eller hevnutsettelse av leggetid, har dukket opp som et uttrykk på kinesisk.

Ifølge en artikkel hos BBC er mangel på egentid nemlig en grunn til at folk dropper søvn. Hektiske, lange dager går på bekostning av egentiden, som man igjen tar igjen på kveldstid når vi omsider har tid for oss selv.

Forskning.no har også omtalt begrepet, og sjekket med en søvnforsker.

Er det behovet for egentid som gjør at vi legger oss seinere enn vi burde?

– Jeg har ikke lest om dette fenomenet, men det høres fornuftig ut at noen utsetter søvnen fordi de har behov for litt tid til seg selv, svarer søvnforsker Øystein Vedaa til nettstedet.

En nederlandsk studie fra 2014 antydet at folk som utsetter å legge seg, også har en tendens til å utsette andre ting også. Det er også kjent at folk bytter søvn mot underholdning - som gaming eller «bare én Netflix-episode til, jeg lover»-regla.

Søvnforskeren trekker selv fram to ting som ofte gjør at folk sovner for seint:

At folk ikke har tid til «å lande» etter en hektisk arbeidsdag og familieliv, og derfor har et for høyt aktiveringsnivå når det er leggetid

At folk er for bevisst på at de må tidlig opp dagen etter, og rett og slett prøver for hardt å sovne

Det å prøve å roe seg ned før du legger deg, kan derfor være verdt et forsøk. Om du overfokuserer på å få til å sovne, anbefaler søvnforskeren å sette seg i stua, og lytte til en podkast eller lydbok - prøv å gjøre noe annet en liten stund.

