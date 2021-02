Kompisene lanserer eget klesmerke - for andre gang

Eyvind Larsen Steinnes jobber med design av skatemerket «Session» sine egne klær, som har butikk på City Lade her i Trondheim. Fredrik Risvik har fulltidsjobb som Instagrammer hvor han i skrivende stund har 137 000 følgere.

Sammen har de nettopp lansert det nye klesmerket «Yacaia». Men dette er ikke første gangen kompisene har utviklet et merke sammen.

Fra «Olsen» til «Yacaia»

For seks år siden startet duoen klesmerket «Olsen». Den gang møtte de på en del utfordringer med navnerettigheter, og levetiden ble kort.

De ga derimot ikke opp drømmen, og kastet seg rett inn i et nytt prosjekt. I tre år har de jobbet med å utvikle «Yacaia».

Foreløpig selger de kashmirluer - beanies - til både store og små. Capser er også rett rundt hjørnet. Denne gangen har klesgründerne hatt et ønske om å sikte høyere med tanke på kvalitet og helhet.

– «Olsen» var nok litt mer forhastet. Nå derimot, har vi lagt mer fokus på å skape en helhet rundt merket. Vi har brukt mye tid på alt fra produksjon og merkevarebygging, til mindre detaljer som forpakning og emballasje, sier Risvik, som kan fortelle at varene ikke produseres hvor som helst, men på samme sted som en rekke luksusmerker.

– Vi ville finne det beste produksjonsstedet. Det tok også tid.

Da Ane (28) fra Trondheim mistet jobben, startet hun sin egen arbeidsplass Da Ane Salberg Solberg fra Trondheim mistet jobben på grunn av korona, måtte hun finne på noe nytt. Resultatet ble et eget klesmerke.

Nøye med navnet

En annen ting som var veldig viktig for kompisene denne gangen var å vurdere navnet grundig.

– Vi ønsket ikke å møte på samme utfordringer som sist. Med «Olsen» fikk vi en «cease and desist» fra et selskap i Tyskland. Det vil si at vi var nødt til å stoppe produksjonen og merket umiddelbart, på grunn av brudd på navnerettigheter, sier Risvik.

På andre forsøk har de derfor valgt å gå for det fiktive navnet «Yacaia». De så mest på hvilke bokstaver som estetisk sett så fine ut sammen, men tror også at det er et navn som kan fungere bra internasjonalt.

Ønsker flere produkter

Luene kommer i forpakninger av glanset papir, istedenfor plast, og sendes i resirkulert papp.

– Vi prøver så godt vi kan å ta hensyn til miljøet, og vi lærer også mye på veien, sier Risvik.

Vennegjeng fra Trondheim åpner ny butikk i Midtbyen Da en av byens bruktbutikker flyttet fra Trondheim, så vennegjengen på det som et tegn. Nå åpner de sin egen butikk.

For øyeblikket finnes luene kun i egen nettbutikk, men duoen jobber nå med å selge dem inn til fysiske butikker for den kommende høstsesongen.

– Vi er ikke opptatt av å selge i flest mulig butikker, for oss er det viktigere å selge i de butikkene som passer vårt brand, understreker Risvik, som også håper at «Yacaia» etter hvert kan tilby mer enn bare luer.

– Målet vårt er å bli et spesialistmerke, vi ønsker å skape de beste produktene i hver kategori.