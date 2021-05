Det finnes mange måter å si takk på. Dette er den beste, ifølge forskere

Noen synes det er vanskelig å si ordentlig takk, mens andre blir for takknemlige.

Kanadiske forskere har nå funnet ut hvilken takkemåte som er best, i hvert fall i et kjærlighetsforhold. Det skriver forskning.no.

To scenarioer

Forskerne mener det i hovedsak finnes to måter å takke på. De tar utgangspunkt i et eksempel der kona kjører deg til jobb, til tross for at hun hater å kjøre i rushtrafikken.

Første scenario er at du takker for turen og samtidig sier at du vet at det er tøft for henne å kjøre i rushen.

Andre scenraio er at du takker for at hun kjørte deg, og samtidig sier at du ikke hadde rukket morgenmøtet hvis det ikke var for henne.

I det første scenarioet annerkjenner du innsatsen hennes, og i det andre viser du takknemlighet ved å påpeke hvor godt kona lytter til – og responderer på – behovene dine.

Ulikt utfall

Begge ser kanskje ganske like ut, men scenarioene kan ha ulikt utfall. Forskning.no skriver at dersom du takker en person for innsatsen, slik du gjorde i første scenario, er det med på å sette fokus på det vedkommende ofret for din den.

Det kan gi en ubehagelig følelse hos partneren, fordi det er en måte å føre regnskap over tjenestene på, ifølge forskerne.

Scenario nummer to derimot, hvor du uttrykker takknemlighet for at behovene dine blir møt, lar den andre vite at de har gjort deg en skikkelig tjeneste.