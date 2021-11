Har du denne utsikten hjemme, kan det være bra for den psykiske helsa di

Det å være i kontakt med naturen kan gi bedre psykisk helse, er det en god del forskning som viser.

Trd.by har tidligere skrevet om at den såkalt «forundringstur» på bare 15 minutter i uka kan gjøre deg både mindre stressa og mer glad.

Nå har japanske forskere også funnet en positiv effekt knyttet til hva du ser ut fra vinduene dine hjemme, skriver forskning.no.

Ser du naturen fra vinduene hjemme?

Forskere fra University og Tokyo utførte en spørreundersøkelse med 3000 voksne respondenter. Fokuset var fem ulike mål: Graden av depresjon, tilfredshet med livet, subjektiv lykkefølelse, selvtillit og ensomhet.

Deltakerne ble både spurt om hvor ofte de var ute i det fri, som for eksempel i en park. I tillegg ble de også spurt om de hadde utsikt til naturen, på den ene eller andre måten, gjennom vinduene sine hjemme.

Vindu mot det grønne kan være nok

– Resultatene våre antyder at å være omgitt av natur kan fungere som en buffer for å redusere de negative effektene av en svært stressende situasjon, sier hovedforsker bak studien, Masashi Soga ved University of Tokyo, i en pressemelding.

Han og teamet hans kom nemlig fram til at oftere bruk av grøntarealer økte nivåene av tilfredshet med livet, subjektiv lykkefølelse og selvtillit - og reduserte nivåene av depresjon og ensomhet.

Dette er ikke noe nytt - men forskerne så kanskje mer overraskende samme tendens ved å ha utsikt til grønne områder gjennom et vindu. Ifølge forskerne fra Tokyo vil derfor det å ha et vindu mot det grønne være nok til å gi en positiv effekt, skriver forskning.no.