Denne typen tur gjør deg gladere og mindre stressa, ifølge studie

Det å føle seg som en del av noe større enn seg selv, er bra for din psykiske helse, viser tidligere forskning.

Men et amerikansk eksperiment indikerer at du ikke trenger den heftigste fjelltoppen eller vakreste solnedgangen for å oppleve en emosjonell effekt. Det skriver forskning.no.

− Det er en bitte liten øvelse, og det skal bare skje en gang i uka. Allikevel slår det ut. Det er overraskende at det er så lite som skal til, sier Helga Synnevåg Løvoll, førsteamanuensis ved Høgskolen i Volda, til nettstedet.

«Undringstur» på 15 minutter

I eksperimentet ble to grupper fortalt at de skulle gå en 15 minutter lang gåtur i uka. En av gruppene fikk i tillegg beskjed om å velge nye ruter hver gang, samt å legge merke til detaljer rundt seg - å undre seg over omgivelsene som om de var et barn.

Det var i alt 52 deltakere, og eksperimentet varte i åtte uker.

Gladere og mindre stressa

En slik «undringstur» ga ifølge de amerikanske forskerne flere resultater. Deltakerne i denne gruppa oppga at de ofte følte seg nettopp som en del av noe større enn de som gikk vanlige turer.

I tillegg kjente disse deltakerne på flere positive følelser, som glede, under turene. Og det gikk stadig bedre over tid - de følte mindre hverdagsstress og positive følelser ovenfor andre. I tillegg smilte deltakerne enda bredere på selfier, som forskerne også ba dem ta under hver tur.

Førsteamanuensis Helga Synnevåg Løvoll påpeker ovenfor forskning.no at dette bare er én studie, og at man ikke kan si om effekten gjelder for alle aldersgrupper, på syke eller folk i andre land - eller hva langtidseffekten kan være.

