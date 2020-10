Dette spår kostymebutikken i Trondheim om årets halloween

– Det er en veldig annen virkelighet.

Det svarer Wenche Johansen hos kostymebutikken Arti Læll på spørsmål om hvordan årets halloweenfester og salget av kostymer til disse er i år. Spesielt de siste årene er det arrangert store halloweenfester på så godt som alt av utesteder i byen, i tillegg til de i privat regi.

– Tøffere og annerledes halloween

I år er det som Johansen påpeker en helt annen virkelighet. Mandag gikk regjeringen ut med en anbefaling om maksimalt fem personer samlet av gangen.

Sjansen for å stikke av med festens beste kostyme, har med andre ord trolig aldri vært større enn i år.

– Hadde man bare kunne vært seks, kunne for eksempel tre par ha samlet seg sammen. Personlig synes jeg fem er et uheldig tall, sier Johansen.

– Men fem og fem vil nok møtes og ha det litt artig likevel!

Det er ennå noen dager igjen til selve halloweensdagen, og Johnsen forklarer at også første helg i november gjerne er ei halloweenhelg for mange. Derfor er det litt tidlig å konkludere.

– Det blir en tøffere og annerledes halloween for oss, og vi er spent. Vi har nok fortsatt full butikk etter at halloween er over.

Mer pynt til hjemmet og varmere kostymer

For de minste og familier er det ingen tvil om at flere tar feiringa innenfor hjemmets fire vegger i år, ifølge Johansen. De har solgt ekstra mye av pynt og stæsj til å pynte hus og hjem med.

– Det er viktig å forholde seg til reglene, og så er det også viktig å være sosial sammen og feire. Slike feiringer kan være en viktig sosial arena for dem som kanskje ikke har så mange rundt seg ellers. Tenk alternativt for å kunne feire sammen, for eksempel utendørs!

Og nettopp utendørs feiring er et stikkord som gjenspeiles i kostymesalget. Johansen forteller at de har solgt flere større størrelser og tjukkere kostymer i år enn tidligere.

– Det er kanskje flere som tenker å ha en feiring utendørs. De kostymene med minst tøy, har vi solgt mindre av. Det er færre lårkorte skjørt i år, ler Johansen.

Leger, munnbind og ninja

Ellers vil folk kle seg like likt (eller ulikt) som tidligere år. Det går mye i legeklær, ninjadrakter, spøkelseskostymer, sykepleierantrekk og fangedrakter.

– Men i tillegg vil folk ha med munnbind, eller går for kostymer som har det naturlig, som hos leger, sykepleiere eller hos en ninja, forklarer Johansen.

– Du kan være en kul klovn med munnbind med blod på. Tenk alternativt!

Partyking.no er en kostymegigant på nett. I en e-post til Trd.by trekker Jeff Jansson fram en selvlysende maske og et «Papirhuset»-kostyme som storselgere i år, som tidligere år. Også Johanson nevner sistnevnte kostyme som en hit.

- Vi merker helt klart konsekvensene av korona, selv om det virker som om mange vil feire halloween i litt andre former. For eksempel bare med nærmeste familie eller i små grupper med mulighet til fysisk distanse, skriver Jansson.

Nødt til å tenke annerledes

Johansen understreker at det har vært et tøft år, og at de derfor har vært nødt til å tenke annerledes for å sikre omsetningen i de to butikkene de har her i Trondheim. De har blant annet utvidet sortimentet med å inkludere flere gaveartikler.

Likevel er Johansen og resten av familien bak butikken positive:

– Etter forholdene har det vært bra, og jeg er sånn sett positivt overraska. I butikkene har vi tatt alle forholdsregler for å unngå smitte, og kundene er flinke og forsiktige.