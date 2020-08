- Når lønn og studielån kommer på konto, er dette det første du bør gjøre

Snipp, snapp, snute.. så var sommerferien ute. Kunne ferien ha vært over noe fortere? Slik var det i alle fall for min del, hvor stor deler av ferien ble tilbragt på jobb og øving til lappen. Heldigvis fikk jeg klemt inn noe ferie og fikk nyte friheten så lenge den varte.

Men høsten er nå her og for de fleste av oss er det tilbake til studenthverdagen og Mr. Lee med kyllingsmak (må ha med noen klisjeer). Jeg har nå vært student i tre år og det er lite som slår studentmiljøet i bartebyen (ikke at jeg har så mye annen erfaring tbh).

Jeg er kanskje av den sjeldne studentart hvor jeg kan si at jeg er student uten å må bruke fattig (adj. å eie lite eller ingenting) foran. Og ikke må jeg spise havregryn og nudler for å overleve heller, selv om både havregryn og Mr. Lee med kyllingsmak er godt.

Jeg er ingen ekspert, men her mine student-survival-hacks som virkelig har fungert for meg:

Oversikt, oversikt, oversikt

Denne er så viktig at jeg måtte si det tre ganger. Det hjelper lite å spare, kutte forbruk eller redusere kostnadene hvis du ikke har

oversikt over hva pengene går til. Begynn med å danne en god oversikt over dine faste kostander (leie, bredbånd, buss, trening) og variable kostander (strøm, mat, mobil, streaming). Deretter inntekter. Igjen er det fint om du tar frem excel-arket på PC’n eller god gammeldags blyant og papir (+ highlighters selvfølgelig).

Vit til enhver tid hvordan måneden din kommer til å se ut og sett av penger til fremtidige kostander du vet vil dukke opp (ikke lenge til jul nå). Ha dedikerte kontoer til de ulike formålene. Det koster deg ingenting å ha flere kontoer i nettbanken, og hjelper stort når pengene har bestemte «jobber» å gjøre.

Betal deg selv først

Jeg vil nå anta at du har full oversikt over hva som går ut og inn på kontoen. Og jeg vil også her håpe at du sitter igjen med et positivt beløp etter at kostnadene er trukket fra. Betal da deg selv først! Om det er 100 kr eller 1000 kr, sett av en liten prosentandel av det du sitter igjen med i måneden enten i fond, på (skjult) sparekonto eller annen bank.

Jeg betaler alltid meg selv først når lønna og studielån kommer inn på konto. Jeg regner da kjapt over hvor mye jeg sitter igjen med til overs og rett på fond går en andel av det beløpet. Det er utrolig hvor lite man legger merke til dette hvis man bare får det ut av syne.

Deltidsjobb? Yes, please!

Jeg har opp gjennom årene hatt mine fair-shares av deltidsjobber. Og kan med hånda på hjertet si at den eneste grunnen til at jeg som

student har en (veldig) OK økonomi er på grunn av deltidsjobb. Ikke alle har den muligheten selvfølgelig, men en ukedag eller ei helg, så har du plutselig noen ekstra tusenlapper som kan komme til gode på den økonomiske bufferen din.

Husk at så lite som 2000 kr i måneden er 24 000 kr i løpet av et år. Etter en bachelorgrad betyr det 72 000 kr som kanskje er en del av egenkapital til drømmeboligen? Og sparer du i fond kan det ha vokst litt også.

Team matpakke

Evergold. Never old. Mat var alltid en stor utgiftspost for min del. Dette som regel fordi dagene oftest var dårlig planlagt og frokost til forelesning besto av noe yoghurt og brødmat. Det er en 50-lapp som lett kunne vært unngått.

Å bare koke noen egg og smøre et par brødskiver før jeg legger meg er alt jeg trengte å gjøre. Noe jeg selvfølgelig har lært nå. Å holde matkostnadene nede har vært den største utfordringen når det kommer til min personlig økonomi, og det eneste som virkelig har hjulpet meg er å ha en egen matkonto.

Jeg har som mål å ligge på 3000 kr i måneden på mat og betaler derfor meg selv rundt 700 kr i uken. Selv om dette er en drastisk reduksjon for meg, sammenlignet med f.eks. i fjor hvor jeg fort kunne ligge på 5000-7000 kr i måneden, så er fortsatt kvaliteten på maten jeg spiser den samme. 700 kr i uken betyr egentlig bare mindre kafé, restaurant og kantinemat. I tillegg er det nesten 40 000 kr spart i året! #mindblown

«Æ e student, æ»

PS! Ha alltid kaffekopp med deg. Ikke er det bare en #studentsurvivalhack, men også en #lifesurvivalhack.

Selv om man som student kan ha dårlig økonomi, noe mental stress, arbeidskrav å bestå og pensum å pugge, så er det fortsatt overvekt av fordeler. Og en av de fordelene er de ulike rabattene og fordelene en har som student. Utnytt dem!

Si at du er student om du skal ut å spise eller klippe deg. Bruk de ulike støttetjenestene skolen tilbyr (psykologtjeneste, juridisk hjelp, tannhelserefusjon). Apper er din gode venn og der kan det oftest være noen hundrelapper å spare, på alt fra klær til kosmetikk. Apper som Studentkalender, Mattilbud og ulike fordelsprogrammer dagligvarebutikker tilbyr (Æ, Trumf, Coop Medlem), kommer ofte ut med gode tilbud. Trenger man i disse dager å handle noe til full pris egentlig?

Spar f.eks på middagen ved å være en matredder (TooGoodToGo) og strøm både musikk og serier til

nesten halvpris (studenttilbud på strømmetjenester, kredittkortrabatter for unge). Lag en egen mappe med de ulike fordelsappene på telefonen, lettere å lete da.

Det er enklest å komme i gang når man setter oppnåelige mål for økonomien sin og med tipsene delt over håper jeg at du nå blir ekspert over din egen økonomi. Endelig kan du også få råd til hvitost på brødskiven.