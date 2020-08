Mener mange frisører har for lite kunnskap om afrohår

Til høsten vil læreplaner for vg2 bli lagt ut til høring. I den forbindelse har flere, blant annet artisten Mira Craig og frisøren Pål Berdahl, starta opprop for å gjøre opplæring i mer teksturert hår, som afrohår, obligatorisk på læreplanen til frisørutdanninga.

Kan ikke garantere et fint resultat

Ifølge Proff.no er det 1149 frisering og annen skjønnhetspleie med postadresse i Rogaland, 359 ligg i Stavanger kommune.

Aftenbladet har vært i kontakt med ti av frisørsalongene i Stavanger, blant annet Barokk frisør og avdelingene til frisørkjedene Hair and There og Adam og Eva.

Ni av frisørsalongene forteller at de tar imot kunder med alle typer hår

Tre av disse salongene har en eller noen få som kan klippe og stelle afrohår

Ved de resterende fem salongene kan alle frisørene behandle kunder med afrohår

En av de som tar imot kunder med afrohår, mener likevel at de har for lite kunnskap om hårtypen. En annen forteller at hun kan klippe afrohår, men ikke garantere et fint resultat.

Ved den siste frisørsalongen viser de som regel kunder med afrohår videre til spesialiserte salonger, selv om de er klar over at de i teorien skal kunne behandle alle typer hår.

Daglig leder ved Afro Hair and Art, Salome Adhiambo Livastøl, som har holdt til i Langata i Stavanger i 23 år, mener at alle kan lære seg å stelle afrohår om de forsøker.

– Men det tar lengre tid å stelle og behandle enn andre hårtyper. Afrohår er en kunst.

Er selektiv med frisører

Studenten Stefanos Yowhannes har de siste tre årene studert i Amsterdam, men når han er hjemme pleier han å klippe seg hos Ojios barbershop i Pedersgata. For Yowhannes handler hår mye om kultur.

– Jeg vokste opp med tanter som klippa og fletta håret mitt hjemme. Når jeg nå skal finne en frisør jeg vil klippe meg hos, ser jeg etter frisører som kan tilby noe av det samme.

Selv har han ikke opplevd å bli avvist av en frisør på grunn av hårtypen sin, men har inntrykk av at det er en mangel på kunnskap om afrohår blant generelle frisører.

Etter en uheldig klipp hos en av frisørkjedene i Stavanger for noen år siden, begynte han å vurdere frisørsalongene mer nøye før han gikk inn for en klipp.

– Da jeg var liten, fikk jeg mange spørsmål om håret mitt fordi det var annerledes enn hva de andre var vant med. Kanskje flere med afrohår burde dra til de generelle frisørene og flere uten afrohår burde dra til afrosalonger, slik at alle kan ta læredom av hverandre. Vi kunne fått bedre frisører dersom det var et større mangfold av kunder med ulike hårtyper.

Inn i læreplanen?

Administrerende direktør i Norske frisør- og velværebedrifter (NFVB), Anne Mari Halsan, forteller at de har fått tilsendt flere forespørsler om å ta inn afrohår i læreplanen.

– Det gjelder også andre hårtyper og spesialiteter innen frisørfaget, men vi kan ikke prioritere en hårtype over andre i en læreplan, mener hun.

I den nye læreplanen for vg1 på frisørutdanninga, står det blant annet at eleven skal kunne «bruke strategier for å møte og mestre forventninger fra kunder og andre».

– Hva tenker du om at kunder med afrohår opplever å bli avvist av frisører, fordi de ikke kan stelle personer med denne typen hår?

– Det er veldig uheldig. Alle frisører skal kunne nok til å behandle også afrohår, men om det skjer er det trolig basert på usikkerhet, sier Halsan i NFVB.

– Redde for å gjøre feil

Daglig leder av Barokk frisør i Stavanger, Åsbjørn Kvame, behandler selv kunder med alle typer hår, men forteller at noen av frisørene i salongen hans er usikre på klipp av teksturert hår da de har lite erfaring med det.

– Jeg tror de er redde for å skamklippe kunden. På skolen lærer en ulike klippeteknikker på dokker med helt stritt hår, men ei dokke er ikke det samme som et menneske. Ute i arbeidslivet er man nødt til å prøve seg litt fram og opparbeide seg erfaring. Dersom en aldri sier ja til en kunde med afrohår, vil en aldri lære å mestre det.

Likevel mener han det blir for spesifikt å dra inn afrohår i grunnutdanninga.

– Da er det bedre å opprette videreutdanninger og kurs der en kan spesialisere seg i ulike hårtyper. Vi får jo heller ikke opplæring i asiatisk hår.

Kvame forteller at salongen ikke får så mange kunder med afrohår, og at dette er en av grunnene til at frisørene ikke får erfaring med stell og behandling av hårtypen.

Oppretter kurs

Markedsansvarlig i Adam og Eva-gruppa, Oddmund Olsen, forteller at de har vært oppmerksom på problemstillinga også før oppropa starta.

I forkant av koronaepidemien hadde Adam og Eva skole og akademi, en privat frisørskole knytt til Adam og Eva sine frisørsalonger, planlagt å opprette et kurs om mer teksturert hår. Kurset ble utsett på grunn av reiserestriksjoner da noen av underviserne skulle bli henta inn fra utlandet.

Til høsten vil afrohår bli tatt inn i læreplanene deres, og det interne kurset om mer teksturert hår vil bli satt opp i august. Dette har vært etterspurt av frisørene selv.

Kreativ leder i Adam og Eva-gruppa, Eirik Thorsen, forteller at kurs for eksterne kan komme etter hvert.

– Hvorfor tror du flere frisører er usikre på teksturert hår?

– Det går nok på både interesse og erfaring. Flere tar ikke ansvar for å lære det selv. Derfor mener jeg det er viktig at vi setter fokus på det.