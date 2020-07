- Derfor bør du ha en «f*ck you»-konto

I fjor brukte jeg store deler av første halvår på å skaffe meg dette og andre halvår på å måtte bruke av denne. Vi snakker om noe av det beste du kan gjøre for å gi deg selv økonomisk sikkerhet når det uforutsette skjer: Nemlig skaffe deg en bufferkonto.

Jeg fikk virkelig kjent på viktigheten da tannlegen plutselig måtte besøkes og sofa måtte byttes ut. Og selvfølgelig er det slik at alt kommer på en gang. Heldigvis hadde jeg min gode venn, bufferkontoen. Eller som noen også liker å kalle det: «f*ck you»-konto. Dette sier du til de uforutsette utgiftene når du har en slik konto.

Hva er en bufferkonto?

Kort forklart er bufferkonto reservepenger som skal være lett tilgjengelig om noe skulle skje, eller større uforutsette utgifter skulle komme. Dette er et fast beløp som ikke er sparepenger og er kun der for å gi deg økonomisk trygghet.

PS! Har du dyr kredittkortgjeld vil jeg fortsatt anbefale deg å prioritere nedbetaling av den først. Bufferkonto bør være steg to når dyr gjeld er unnagjort eller på et overkommelig nivå.

Hvor mye skal du ha på bufferkonto?

Når du skal bestemme størrelse på din bufferkonto er det flere faktorer som kan være viktig å tenke på:



Singel eller samboer?

Hvordan er helsa?

Bil?

Kjæledyr som plutselig kan bli syk?

Altfor gammel vaskemaskin som kan ryke?

Perioder uten inntekt?

En god tommelfingerregel som mange eksperter anbefaler er én til tre måneders inntekt. Jeg, som student, med fast deltidsjobb og litt boliglån, har 3 x månedsinntekt på min bufferkonto. For noen kan dette være altfor mye, for andre lite. Med min livssituasjon har dette funket veldig fint de siste to årene. Jeg har aldri hatt behov for mer iallfall. Men er du singel, uten bil og bolig, kan en månedslønn være mer enn nok. Det finnes med andre ord ingen fasitsvar her.

Tips! Prøv å se for deg worst-case-scenario, som f.eks. å være uten jobb 1–3 måneder på grunn av en global pandemi … Hvor mye hadde du måttet hatt på en bufferkonto for å dekke faste kostnader og mat?

Hvor skal du ha bufferkonto?

Som nevnt over er ikke dette penger du «sparer» for å få gode renter. Dette er et fast beløp som skal være lett tilgjengelige. Er bufferen f.eks. i fond eller «høyrentekonto» (om man kan kalle 1 % innskuddsrente det …), risikerer du fall i verdi eller uttaksgebyrer når du faktisk må bruke av dette.

Jeg har bufferen min stående på en konto uten uttaksbegrensninger. Har du lett for å bruke av penger som vises i nettbanken din, kan det lønne seg å enten skjule kontoen eller opprette kontoen i en annen bank. Bufferkontoen min er ikke i hovedbanken min. Da blir det litt mer tiltak å bruke pengene på noe som faktisk ikke er så krise, når det er super-sale-everywhere.

Hva kan jeg bruke bufferkonto på?

Alt det uforutsette. Julehandelen som kom brått på eller faktura på kredittkortet som ble litt for høy, faller ikke under denne kategorien. Det kalles bare for dårlig planlegging og for mye impulskjøp på master'n. Men det er ikke alltid en kan være så godt

organisert heller. Jeg skal ærlig innrømme at buffer har blitt benyttet til skattesmell som ble noe høyere enn forventet. Men da er det viktig å ha en plan på hvordan bestemt beløp på bufferkontoen skal nås igjen. For meg var litt ekstra jobbing og feriepenger redningen i fjor.

Enkelt oppsummert er dette det smarteste du kan gjøre for den virtuelle lommeboken din. Den vil alltid redde deg ut av «oi-dette-ble-dyrt»-momenter og i tillegg bidra til litt peace of mind. Det er også en mindre ting å tenke på under HotYoga- klassen neste gang.