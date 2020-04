Korona trenger ikke sette en stopper for datinggamet: Her er tre tips

Samlivsterapeut og psykolog Frode Thuen forteller at mange kjenner på ensomhet i denne perioden, og føler dermed et sterkere behov for å finne en partner.

– Mennesker er mye mer alene, det er færre steder å treffe folk, venner og eventuelle kjærester, slik at behovet for selskap øker, sier Thuen.

I en situasjon hvor en typisk kinodate med deling av popcorn og brus er utelukket, ser samlivsterapeuten det som ideelt å møte andre mennesker på nett.

#1. Sveip deg fra hjemmekarantenen

Da koronabølgen førte til ensomhet og isolasjon over hele verden, ga dating-appen Tinder en gledelig overraskelse til single som var lei av å «sveipe» i nærområdet. Selv om alle må holde seg hjemme, er det ingen grunn til at vi også må være alene med tankene våre, skrev Tinder. Pass-funksjonen som vanligvis koster penger, ble gjort tilgjengelig for alle til og med 30.april.

Dette gjør det mulig å virtuelt forlate hjemmekarantenen og dra hvor som helst i verden. Du kan sveipe deg fra Island til Australia, flørte litt og kanskje lære deg sjekkereplikker på et annet språk.

#2. Se og hør

Når du har funnet din potensielle match, og vanligvis ville invitert til en klassisk date, foreslå en Facetime-samtale istedenfor.

På denne måten kan en utforske en fremmeds verdier, og holdninger samtidig som du blir kjent med personen uten å fysisk være sammen, forteller Thuen.

I en tid hvor det ikke skjer stort mer enn Netflix og hjemmekontor, kan det være lurt å ha noen gode samtalestartere på lur.

Dere kan for eksempel fortelle én løgn og to fakta - gjett hva som er løgn - og bytte på. Slik blir dere godt kjent, og holder samtidig god flyt i samtalen.

#3. Netflix and chill fra hver deres stue

Med den den nye funksjonen «Netflix Party» er det mulig å se filmer, og serier sammen selv om dere er milevis fra hverandre. Samtidig som filmen ruller på skjermen kan dere holde samtalen igang som om dere befant dere i samme sofa.

Podkast: Singelkrisa i koronakrisa: Seks kreative tips til hvordan du kan date i disse dager - Det hadde vært lurt å ha gjort hjemmeleksa si før alt dette inntraff, sier en smule frustrert Singelkrisa-Marie.

Når hverdagen normaliseres begynner den virkelige testen

Thuen mener at nettdating gjennom apper som Tinder, Facetime og Netflix Party er en fin start på et potensielt forhold, men det er når vi først treffes fysisk at den store testen om relasjonen kan utvikle seg til noe seriøst oppstår.

– Vi mennesker trenger å lukte, kjenne på hverandre, og møtes ansikt til ansikt for å danne et ordentlig bilde og relasjon. Likevel kan det å møte noen på nett være et interessant og bra utgangspunkt å jobbe ut ifra, sier samlivsterapeuten.