Prøv deg på Ulrikkes (21) finaleoppskrift med tranebær, appelsin og kardemomme!

- Det er veldig stas! Jeg synes det er utrolig kult å få litt anerkjennelse for bakinga mi, selv om det er mer som en hobby, sier Ulrikke Jacobsen (21) fra Trondheim til Trd.by.

Før påske ba Opplysningskontoret for brød og korn om folkets beste brødoppskrifter. Målet var å kåre «Norges påskebrød», og over 80 bidrag ble sendt inn. Ulrikkes «lyst surdeigsbrød med tranebær, appelsin og kardemomme» gikk helt til topp fem og finale.

Oppskriften til surdeigsbrødet til Ulrikke finner du lenger ned i artikkelen!

Ga egentlig opp - nå er hun hekta

21-åringen forteller at bakegleden er relativt fersk.

- Jeg har prøvd meg på litt bakst her og der, men det har gått ganske dårlig. I fjor prøvde jeg meg på en surdeig, men jeg fikk det ikke til og ga opp. Jeg prøvde på nytt nå i år, og det funka. Da ble jeg hekta! Det gjelder å komme seg over kneika, og å ikke gi seg når det går dårlig, råder Ulrikke.

Hun forteller at det hovedsakelig går i surdeig når hun skal bake, selv om hun den siste tiden har blitt hekta på matlaging generelt. I november la hun ut sin første post på Instagram-kontoen sin «mathosulrikke», en konto dedikert til baksten hun lager.

Bidraget til påskebrød-konkurransen har Ulrikke laga helt selv, der hun smakte seg fram til den endelige oppskrifra.

- Det er kult å følge en oppskrift, men også gjøre den til din egen. Om du for eksempel ikke liker kardemomme, kan du bare bytte det ut med et annet krydder. Liker du ikke tranebær, gå for rosiner i stedet, tipser Ulrikke.

- Mange følger oppskriftene slavisk fordi de tror de ikke har gode nok ferdigheter selv, men det er bare å føle seg fram og bruke sansene. Nå som vi har så mye tid, er det bare å eksperimentere. Folk har slengt seg på baketrenden, og det synes jeg er kult. De finner ut at det ikke trenger å være så vanskelig!

Solgt gjær til 1,2 millioner deiger i uka

Torunn Nordbø, daglig leder ved Opplysningskontoret for brød og korn, forteller at de har opplevd en tredobling av trafikken på sine nettsider siden koronatiltakene ble satt til verks.

- Det er helt klart at mange baker nå. Det er en dobling av salg av mel, og en gjærprodusent har solgt nok til 1,2 millioner deiger - i uka. Det er også over en dobling, sier hun.

Nordbø mener forklaringen ligger i at vi rett og slett har mer tid. Baking regnes for mange som en hyggelig aktivitet, også for dem som har småbarn. Det er en aktivitet som er trygg, og som gir en god duft i huset, noe som også er fint når vi er mer hjemme sånn som nå, påpeker hun.

Men det er ikke bare virussituasjonen som har fått fart på bakinga.

- Bakebloggerne har gitt bakst en renessanse, og spesielt surdeig har vært populært og kommer ekstra opp nå. En surdeig er som en kjæledegge du må ta vare på, og dette er det nok mange som har hatt lyst til å prøve nå, mener Nordbø.

- Surdeig er en morsom og spennende aktivitet som kan gi mestringsfølelse. Det kan være krevende, og du må være ekstra omhyggelig med hygienen, og så må du ha god tid, sier Nordbø som selv har en surdeig som er hele to år gammel.

Oppskrift: Ulrikkes lyst surdeigsbrød med tranebær, appelsin og kardemomme

Ingredienser: 200 g tørkede tranebær

500 g hvetemel

1 ts kardemomme

Skallet av en appelsin

200 g surdeigsstarter (om du ikke har en surdeigsstarter, kan du erstatte dette med gjær, og erstatte det lunkne vannet med kaldt vann. Ellers følger du oppskriften som normalt)

3 dl lunkent vann

1 ss salt

Slik gjør du:

Kok vann og hell over tranebærene, slik at de trekker til seg fuktighet. Dermed unngår du at bærene trekker til seg fuktigheten fra brøddeigen. Slik vil du oppnå et saftigere resultat. Bland hvetemel, kardemomme, appelsinskall, surdeigsstarter og vann i en bakebolle. Elt deigen godt for hånd eller med kjøkkenmaskin. Start med lav hastighet og øk etter hvert hvis du bruker kjøkkenmaskin. Når deigen er nesten ferdig eltet, tilsettes saltet. Deigen er eltet nok når den er smidig og har en blank overflate. Dekk bakebollen med et klede og la deigen heve til den har doblet seg i størrelse. Hevetiden avhenger av temperatur og kvalitet på surdeigen din. Ta deigen ut på lett melet bakebord. Vær forsiktig med mengden mel som brukes her, da deigen lett trekker det til seg og dermed mister fuktighet. Hell vannet av tranebærene, og kna dem forsiktig inn i deigen. Form brødet ut fra den valgte formen, og la det ligge slik på benken i 30 minutter. Sørg for å gi deigen en stram og fin overflate, slik at brødet bygger styrke til å holde denne formen. Etter 30 minutter gjentar du formingsprosessen, og plasserer brødet med oversiden pekende ned i godt melet form. Dekk formen med plast slik at deigen ikke tørker ut. Plasser den i kjøleskapet og la deigen heve der over natten. Neste dag, når på døgnet du måtte ønske, stekes brødet. Forvarm ovnen til 230 °C. Plasser en støpejernsgryte med lokket på midt i ovnen. La denne forvarmes sammen med ovnen i cirka en halv time. Ta gryten ut av ovnen etter forvarmingen og vend brødet ut av formen din og ned i gryten. Bruk enten bakepapir under brødet, eller dryss noe mel i bunnen, for å sikre at brødet ikke sitter fast i bunnen etter steking. Snitt brødet med en skarp kniv før lokket settes på gryta igjen. Gryta settes i ovnen. Stek brødet med lokk midt i ovnen ved 230 °C. Ta av lokket etter 25 minutter og senk varmen til 210 °C. Stek brødet videre i 20 minutter, til det har fått en dyp gyllen farge. Avkjøl brødet på rist.

Torunn Nordbø i Opplysningkontoret for brød og korn tipser også om hvordan du kan lykkes med surdeigen, og to oppskrifter du kan starte med om du er litt fersk i gamet: surdeig med eple og rustikke surdeigsrundstykker.