Korona-sveis? Her er frisørens beste råd

Søk på «DIY haircuts» har økt med over 200 prosent, ifølge data fra Google, og aldri har søkeordet «hårfarge» vært mer populært, melder Kampanje.

Det er ingen tvil om at korona-stengte frisører har gjort at mange nå vurderer å ta sak(s)en i egne hender. Men nå er det lys i den ettervekst-mørke tunnelen!

Tirsdag forrige ble det klart at frisører er blant dem som kan åpne fra 27. april.

– Det kokte i telefonen i går, fortalte Hege Skjelbred Egeland ved Meraki Frisør i Sandnes til Byas dagen etter.

– Og nå som det finnes en dato å forholde seg til, håper jeg folk synes det er lettere å vente!

Frisørens store skrekk

Selv om det fortsatt er en liten stund til du kan sitte i en frisørstol igjen, kan det nemlig ta langt lengre tid å rette DYI-feil utført på badet hjemme.

– Det blir sjelden bra å klippe håret selv. Det er en grunn til at frisører har fagbrev, sier Linn Eie-Olsen, frisør og daglig leder ved Ombré Frisør i Stavanger.

Kollega Egeland ved Meraki Frisør er enig:

– Jeg ser det er spesielt mange mannfolk som har begynt å klippe seg selv nå, med litt uheldige resultater, humrer hun.

Men det finnes én ting som er verre:

– Hjemmefarge er skrekken! Det er ikke enkelt å rydde opp i, sier Egeland.

10 myter om hår: - Ja, man kan faktisk stresse på seg grått hår Vokser håret fortere om man klipper det ofte? Og kan man egentlig stresse på seg grått hår?

Siden det er vanskelig å vite hva hjemme-produktene inneholder, og de ofte har sterkere pigmenter, kan det være litt av en jobb å rydde opp i om det skulle gå skeis, ifølge Eie-Olsen.

– Som regel er det ikke gjort i én behandling. Hvis det er helt krise, kan det ta så mange som fem-seks behandlinger, forteller hun.

– Det er fordi håret trenger ro, pleie og tid til å få ut overflødige pigmenter. Man kan ikke bare kjøre på, det går ut over kvaliteten på håret og det kan bli ødelagt.

– Skrekken min er at mange skal komme med hjemmefarget hår i en altfor mørk farge - og så ønsker de å de bli lyse til sommeren. Det går ikke an, for den fargen sitter «græli» godt, legger Egeland til.

La håret få fred

Folk burde heller se på koronakrisen som en ypperlig sjanse til å la håret hvile litt. Korona-sveisen er jo tross alt en måte å vise dugnad på, den også, mener Egeland:

– Alle er jo løgne på håret nå, det er jo litt sjarm! Det er jo en dugnad, det her også. Vi gleder oss til å se hvordan folk ser ut! sier Sandnes-frisøren, og legger til at salongen allerede har planer om å kåre kunden med den «beste korona-sveisen».

Hudlege: - Betakaroten beskytter ikke huden mot sol Flere leverandører av betakaroten hevder at antioksidantene ved daglig bruk kan beskytte huden mot å bli solbrent.

Så det beste frisørrådet er egentlig å la håret få ro og pleie:

– Nå har du tid til å kure håret. La det få slippe varmebehandling, som hårføning og rettetang, anbefaler Eie-Olsen.

Men om du likevel ønsker å føle deg litt fjong, finnes det enkle grep.

– Ikke la håret ligge helt flatt, men bruk litt stylingprodukter for volum. Det gjør også at etterveksten blir mindre synlig.

Å sette håret opp, kan også gjøre susen.

– Det finnes mange fine klemmer du kan bruke. Du kan også flette håret. Se heller på flette-videoer på Youtube enn klippe-videoer, råder Eie-Olsen.

Trenger håret sårt en stuss, finnes det produkter som fukter og samler tuppene.

Ettervekst?

– Må du absolutt gjøre noe, velg farger som går an å vaske ut. Det finnes også spray og hårpudder med litt farge i. Det er mye bedre for håret enn å bruke hjemmefarge, understreker Egeland.

Slik tar du vare på håret ditt før, under og etter farging Med vår i lufta er det kanskje mange som vil prøve noe nytt med håret sitt. Vi har fått frisørenes beste tips og råd når det gjelder hårfarge.

Avhengig av krisehjelp og gode kunder

Ombré og Meraki har sammen med resten av landets frisørsalonger holdt stengt siden 12. mars.

Begge salongene er takknemlige for regjeringens krisepakke som gjør at de får dekket det meste av faste utgifter.

– Det har vært et ganske stort tap av inntekter, så at vi får krisehjelp er veldig bra. Dette skal vi klare! sier en optimistisk Eie-Olsen.

– Vi fikk mer enn vi våget å håpe på, men nå er vi helt avhengige av å ha ganske gode lister en stund. Nå er det viktigste for oss, og alle salonger og lokale butikker, at folk er bevisste på å bruke dem rundt seg når ting får åpne igjen, legger Egeland til.

Men hva ser de for seg kommer inn dørene av korona-hårkriser når de endelig får svinge saksene igjen?

– He, he. Det kan nok bli utfordringer med de som enten har klippet eller farget håret selv, sier Eie-Olsen.

– Jeg tror det er veldig mye hjemmeklippa mannfolk, noe uheldige hjemmestriper, for mørke hjemmefarger og litt hjemmefiksing rundt ørene og i nakken, sier Egeland.

Og hvis du er blant dem som allerede har syndet - og kanskje både farget og klippet håret selv, har frisør Eie-Olsen en tydelig beskjed:

– Ikke gjør noe mer, da kan det fort bli verre. Bare vent!