Trendene som gjør comeback denne våren

I år har du kanskje ekstra gode odds for å finne gull på second hand-butikken, vintagemarkedet eller gjenbruks-apper som Finn og Tise.

Denne våren har nemlig designerne tatt seg en skikkelig tur i tidsmaskinen og plukket med seg både det ene og det fjerde fra motehistorien!

Her er noen av vårens største trender:

Mønstre

Hundetannsmønsteret gjorde for alvor comeback i fjor høst/vinter. Vi tar det også med oss videre inn i vårsesongen.

Andre mønstre du burde legge i shoppingkurven eller lete etter på loftet denne våren, er mønstre med eksotiske trekk, gjerne glitrende jungelmønstre, søte dyretrykk og store palmeblader.

Fyll også opp garderoben med diverse prikkete plagg. Polkadotter er populært denne våren og brukes i alle mulig kombinasjoner.

Også abstrakte mønstre er det mye av (med andre ord, mønstre som unngår å etterligne gjenstander). Gjerne matchet med løse snitt.

Farger

Denne våren er fargepaletten full av variasjon. Hvitt slår ofte tilbake når dagene blir lengre og lysere, men istedenfor noen hvite detaljer her og der, gjelder det i 2020 å kle seg i hvitt fra topp til tå.

Lyseblått skiller seg også ut i år, flere nyanser av lyseblå i samme antrekk er helt himmelsk!

Den sandfargede skalaen er også innmari populær denne sesongen.

Ellers setter neon et skikkelig preg på motebildet, så mye neon som denne våren bringer har vi ikke sett siden 1980-tallet.

En annen «farge»som også får deg til å skille deg ekstra ut i mengden er gull. Gjerne lag på lag og i skinnende stoffer.

Resirkulerte trender

Som mye annet, går store deler av moteverden rundt i sirkel. Gamle trender graves opp igjen og blir luftet nok en gang. Det er sjeldent man sier farvel til en trend for alltid. Så spenn fast beltet i tidsmaskinen, vi skal tilbake til 70-tallet!

Tiåret kan by på glamour og disko, men også hippie- og den bohemske stilen.

En overraskende trend som er på vei tilbake - men som influenserne virkelig har omfavnet - er den store kragen, den dukker opp på alt fra jakker til kjoler og skjorter.

Og more is more; kragen skal helst skal være stor og bred.

Denim er nok en gang hett. Slengbukser med denimskjorte er fullstendig lov!

Vesten gjør også comeback denne våren, gjerne i kombinasjon med dressen. Blazeren forblir i motebildet, men nå burde du heller satse på den komplette dressen.

Detaljer, detaljer, detaljer

Så til detaljene! Hva med å piffe opp antrekket med fjær? Eller et stilig midjebelte?

Og de perfekte skoene som gjør det lettere å ta i bruk sommerens lekre kjoler før temperaturene er helt der oppe: knehøye boots!