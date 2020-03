Legger du raskere på deg av å spise på kvelden?

Halvparten av deltakerne i en studie droppet frokosten, mens den andre halvparten droppet kveldmaten. Ville tidspunktet de spiste på ha noe å si for forbrenningen eller mengden fett som ble lagret i kroppen?

Det ville forskere ved Vanderbilt University finne ut av, skriver Forskning.no.

Likt energiforbruk, ulik forbrenning av fett

Det var seks deltakere i studien, og de bodde i et tett rom, et respirasjonskammer, i to og et halvt døgn. Der inne kunne forskerne måle forbrenningen til forsøkspersonene ved å måle oksygen og karbondioksid, forklarer en av forskerne, Kevin Kelly, i en epost til Forskning.no.

Studien viste at de som spiste sent på kvelden, forbrant mindre fett om natta enn de som spiste frokost. Likevel så forskerne ingen forskjell i det totale energiforbruket mellom de to gruppene.

Både tidligere forsøk og den nye studien viser altså at den totale forbrenningen ikke påvirkes av når man spiser, skriver Forskning.no.

Appetitten varier med tiden på dagen

– Det som er viktig å tenke på er hva slags måltidsfrekvens som bidrar til høyt energiinntak. Det har å gjøre med hva man foretrekker å spise til ulike tider av døgnet og hva slags appetitt man har til ulike tider av døgnet, sier Birger Svihus, professor i ernæringsvitenskap ved NMBU, til Forskning.no.

– Det er det totale energiinntaket som teller. Men, når det er sagt er det lettere å overspise om kvelden hvis man har blitt veldig sulten, sier klinisk ernæringsfysiolog Mette Svendsen i en artikkel i KK.

Forskning kan tyde på at appetitten vår stiger utover dagen, og at vi liker ulik type mat på ulike tider av døgnet. Som et eksempel, er gjerne potetgullet og ferdigpizzaen mer fristende rett før leggetid, enn rett etter at du har stått opp?