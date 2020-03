Nytt godteri i butikkhyllene: – Dette her var jo skikkelig digg!

Et sikkert tegn på at våren er her er at butikkhyllene fylles opp med nye matprodukter.

Håvard, Hans Christian og Tomine fra Byas-redaksjonen, våre venner i Stavanger, har testet den nye snacksen du kan nyte ute i solveggen eller i sofahjørnet.

Godt og blandet fizzy pop and co

Håvard: Pakken oser kunstig og lukter stoffer som begynner på forskjellige bokstaver, men pluss for fargene og designet! Likevel synes jeg ikke denne var sur eller «fizzy» nok.

Terningkast: 4

HC: Jeg er skuffa, både over smakene og at den treffer lavt på surhetsskalaen. Fine farger på godteriet da.

Terningkast: 3

Tomine: Ikke noe for meg, men formene og fargene var sykt søte. Spesielt kaktusen!

Terningkast: 3

Kims spicy cheddar

Håvard: God, spicy smak. Men potetgullet lover cheddar og den smaken sliter jeg med å kjenne. Minner meg også veldig om lignende produkter de allerede har lansert. Derfor trekker det ned for lite oppfinnsomhet.

Terningkast: 3

HC: Jeg synes posen er veldig tiltrekkende, men smakene skuffer dessverre. Den er absolutt spicy og crispy, men chipsen kunne vært enda rikere på smak. Synd at cheddarosten forsvinner i krydderet.

Terningkast: 3

Tomine: Chipsen minner meg om taco og falt derfor i smak hos meg! Jeg er ikke superfan av potetgull, men denne hadde vært digg å ha oppi taco-wrappen! Pluss for tynne flak!

Terningkast: 4

Freia sjokoladepinner

Håvard: Ikke noe for meg, savner mer sjokolade og synes kjeksen tørker ut munnen.

Terningkast: 3

HC: Naaam, denne kommer jeg til å kjøpe igjen! Liker at det var mer kjeks enn sjokolade.

Terningkast: 4

Tomine: Perfekt å ha til kaffen! Blir kanskje litt tørr alene, men absolutt en god treat på farten. Kanskje litt klumsete å ha med på skitur da de er ganske skjøre. Så der holder jeg meg til kvikklunsjen.

Terningkast: 4

Pæreis drops

Håvard: Helt ok selv om de smaker litt kunstig. Men synes de absolutt smakte pære, med en sur overraskelse i midten.

Terningkast: 3

HC: Jeg vil ikke si at jeg er noe særlig imponert. Smaker som alle andre drops jeg har smakt før, ikke noe nytt.

Terningkast: 2

Tomine: Dropsene var superfine, ligner på smaragder! Smaken derimot var kjedelig frem til du kommer til det sure i midten, da blir den ganske god.

Terningkast: 3

Maarud potetgull sourcream & paprika

Håvard: Ikke noe spennende ved dette potetgullet, føler egentlig det er identisk til «sourcream & onion»-potetgullet. Derfor er dette en dårlig «nyhet» å lansere.

Terningkast: 3

HC: Jeg elsker potetgull og elsket derfor denne chipsen, men jeg elsker ikke ideen og skulle heller ønske de kom ut med noe helt nytt.

Terningkast: 3

Tomine: For min del var denne kjedelig og lite original. Kommer nok aldri til å havne i handlevognen min. Men pluss for veldig god lukt!

Terningkast: 2

Freia mørkere melkesjokolade

Håvard: Denne sjokoladen har en god kombinasjon av salt, crunchy og smeltende karamell. Soleklar vinner blant alle produktene og passer perfekt for et sjokolademonster som meg.

Terningkast: 5

HC: Et ord: wow. Denne kan jeg nok sluke ned på fem minutter og kommer til å kjøpe produktet flere ganger. Ekstra pluss for en fyr som vanligvis ikke liker mørk sjokolade, men denne var kjempegod! NAM!

Terningkast: 6

Tomine: Amazing, rett og slett akkurat slik en «nyhet» skal være! Håper flere liker den så den ikke forsvinner fra hyllene! Eneste jeg vil trekke ned på er at de kanskje burde ha funnet på et litt mer catchy navn, men det kommer nok en dag. Takk Freia!

Terningkast: 6

Nidars favoritter – Crispo, bringebær og spesial

Håvard: Jeg synes Nidar er god på sjokolade! Og her får man smake på tre ulike smaker, og det gjør at du ikke blir lei like fort som man kan bli av en tradisjonell plate. Så det alene er et stort pluss, også er dette et konsept som er perfekt for deling!

Terningkast: 5

HC: Dette er et genialt konsept, men de kunne muligens kjørt på enda mer. For eksempel med 24 ulike smaker i alle rutene? Vi kjenner smakene fra før, og de er fortsatt like gode.

Terningkast: 5

Tomine: Jeg elsker ideen, helt genialt for en som alltid kjøper sjokoladebitene når hun handler smågodt løsvekt. Men jeg synes Freia er bedre en Nidar, så smaken trekker den ned fra beste terningkast.

Terningkast: 5

Nidars favoritter – Nonstop, melkedrøm og melkesjokolade

Håvard: Veldig god denne også, men det er klassiske smaker i ny innpakning. Skal du først gjøre dette, kan du ta det helt ut og droppe melkesjokoladen.

Terningkast: 4

HC: Her var melkedrøm min favoritt! Men likte den røde platen bedre, for jeg er veldig glad i bringebær. Men helt fantastisk konsept!

Terningkast: 4

Tomine: Jeg elsker nonstop, så at det var et stort pluss. Jeg tror nok at begge platene kan falle i smak hos meg, men vil si den med spesial (nugat) er min absolutt favoritt, så derfor vinner ikke denne platen. Men igjen, helt genialt konsept! Håper de en dag lanserer 24 forskjellige biter.

Terningkast: 4