Andrea (24) bodde åtte måneder på terrassen før hun bygget seng i taket

– Jeg visste at jeg måtte ha den, så det var flaks at jeg fant budrunden. Jeg føler meg veldig heldig. Det er mange som må dra på en million visninger før de finner noe de liker eller før de vinner en budrunde, sier 24-åringen, som egentlig er fra Hammerfest.

I 2017 flyttet hun til Trondheim for å studere arkitektur, og i 2018 kjøpte hun drømmeleiligheten i Ila.

Kjenner du noen unge som enten bor litt annerledes eller har gjort noe kult med hjemmet sitt på en eller annen måte? Tips oss på trd.by@adresseavisen.no.

Senka hemsen

Siden overtakelsen har det skjedd mye. Det første hun gjorde var å pusse opp hybeldelen som tilhører leiligheten. Deretter gikk hun løs på sin egen leilighet på i underkant av 30 kvadratmeter.

Det første hun gjorde var å senke hemsen. Først sto riving for tur, før hun bygget en ny en litt lenger ned.

– Jeg tenkte lenge på om jeg skulle ha seng på hemsen, men trengte også en kontorplass. Før gikk det ikke an å sitte oppreist der oppe, men etter at jeg senka den ble det plass til både kontorplass og oppbevaring under, sier Andrea.

Hun tok vare på det gamle golvet og kjøpte nye bjelker. Jobben har hun gjort helt på egen hånd.

– Det var vanskelig å holde det hele i vater mens jeg skrudde. Planken er jo to og en halv meter lang. Men det aller verste var å få fraktet materialene. Jeg har ikke bil, og måtte sykle fra Lade til Ila. Det er ganske langt, sier hun og ler.

Seng hengende i taket

I begynnelsen av boperioden i sin nye leilighet, hadde ikke 24-åringen seng.

– Jeg bodde åtte måneder på terrassen fra september til mai i min egenbygde seng. Jeg liker å sove kaldt, men det var veldig deilig å komme inn etter hvert.

Planen var å få senga til å henge i taket, og at den skulle kunne heises ned til gulvet. I dag henger den rundt tre meter over bakkeplan.

– Det er dobbeltsikring på den, men jeg kan ikke garantere at den aldri kommer til å falle ned. Nå har den imidlertid hengt der i et år – og den rikker seg ikke, så jeg har troen på at det skal gå bra, sier hun og ler.

I tillegg til bygging av hems og seng, har Andrea byttet ut alle frontene på kjøkkenet, samt satt opp plassbygde skap både ved kjøkkenet og ved sofakroken. I alt har hun brukt 15 000 kroner på å pusse opp sin egen leilighet, i tillegg til 15 000 kroner på å pusse opp hybelen.

– Jeg har nok spart mye på å gjøre alt selv. Mitt tips er bare å tørre å prøve.

Fra høsten tilbyr Lånekassen lån til du er 50 Fra neste studieår kan man søke om lån til du er 50 år, uten at støttebeløpet reduseres. I dag er aldersgrensen 45 år.

Soneinndeling på 28 kvadrat

– Hvordan vil du beskrive stilen din?

– Jeg vet ikke helt. Høres nordisk kjedelig ut? Jeg er glad i lyse farger, tre og naturmaterialer. Stilen er i alle fall ikke minimalistisk. Det har jeg altfor mye rot til, sier hun og ler.

Andrea finner inspirasjon på Pinterest, magasiner og gjennom befaringer de har på skolen.

– Jeg synes interiør er gøy, men alt som er kjøpt her – er kjøpt på Finn. jeg er med andre ord ikke så prippen, men prøver samtidig å kjøpe noe jeg synes er fint.

– Hva er det beste med denne leiligheten?

– Senga og hemsen, men hvis jeg må velge én ting må det bli senga. Den er skikkelig praktisk. På 28 kvadratmeter har jeg fått til ei soneinndeling med stue, spiseområde, kontorplass og kjøkken. Ved å heise ned senga har jeg også en soveplass uten at det stjeler kvadratmeter. I tillegg er det jo stas at jeg har bygget den helt selv, sier Andrea og smiler.