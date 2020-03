Leiligheten i Trondheim ser helt annerledes ut etter at arkitektstudenten Synne (26) tok over

– Jeg trives veldig godt her, men etter at jeg flytta inn har det blitt mange forandringer. Da jeg flytta inn var alle veggene og møblene hvite. Det var lysekrone og åpne hyller – noe som ikke er helt min stil, sier Synne.

Siden hun flytta inn i 2015 har den hvite peisen blitt rosa, gangen mørkegrå, ytterdøra gul og soverommet mørkeblått.

– Nå trives jeg mye bedre. Møblene er bytta ut og veggene malt i farger jeg trives i. I tillegg synes jeg beliggenheten er veldig god. Det er kort vei til marka og til byen, og fin utsikt mot Nidelva, mener Synne, som har bosatt seg på Kalvskinnet.

Kjenner du noen unge som enten bor litt annerledes eller har gjort noe kult med hjemmet sitt på en eller annen måte? Tips oss på trd.by@adresseavisen.no.

Har bygget selv

Hun er opprinnelig fra Asker, men flyttet til Trondheim for å studere arkitektur. Nå går hun fjerdeåret ved NTNU.

– Foreldrene mine er ingeniører og jeg har alltid vært glad i realfag. Jeg trodde jeg skulle bli ingeniør selv, men da jeg gikk på folkehøgskole fikk jeg øynene opp for noe annet. Jeg har alltid brydd meg om hvordan et hjem ser ut. I tillegg er jeg kreativ og liker og prøve ut nye ting selv, forklarer Synne.

Det kan man også se på leiligheten hennes. Senga er spesialbygd til soverommet, på kjøkkenet har hun laget skjult krydderhylle, lampene er selvlaget og skrivebord er tilpasset hjørnene i leiligheten – for å nevne noe.

Mest imponerende er likevel kanskje den selvbygde sofaen – som er plassbesparende og som kan slås ut.

– Det er deilig å legge seg rett ut et annet sted enn i senga, men med en såpass liten stue er det vanskelig å få plass til nettopp det. Jeg brukte mye tid på å finne ut hvordan jeg skulle få en sofa som kunne klaffes ut, men etter at det var i boks gikk det veldig fint. Sofaen er ren og enkel i formene. Putene er laget av skumgummimadrasser fra Ikea og stoffet er kjøpt på Stoff og stil, forklarer Synne.

Leker med farger

I alt brukte hun rundt 2000 kroner på materialer til sofaen, og mener det er mye penger å spare på å gjøre ting selv.

– Tipset mitt er å tørre å prøve. Alle starter et sted uten å kunne noe, og dersom det ikke går første gang – prøv igjen, sier hun og smiler.

Leiligheten hennes er på 47 kvadratmeter og har to soverom. Synne beskriver stilen sin som enkel og funksjonell.

– Jeg liker å leke med farger og er glad i rette linjer. I tillegg er jeg opptatt av at det skal være funksjonelt. Ting i leiligheten skal jeg ha et behov for. Foruten vaser da – det er jeg gal etter og har for mange av. Hvis jeg er på tur eller bruktbutikk er det vaser jeg kommer hjem med – ingenting annet, sier hun og ler.

– Hvor får du inspirasjon fra?

– Jeg blar mye på Pinterest og abonnerer på Bonytt. Ellers går jeg rundt og titter, og gjør mine egne ting.

Synnes drøm er å en dag ha et eget arkitektkontor.

– Jeg håper at jeg kan tegne halvparten av tiden og være møbelsnekker og designer resten av den. Hvis det er mulig vil jeg levere full pakke med innredning til nye bygg også, sier hun og smiler.