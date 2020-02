Da Håvard (21) skulle flytte til Trondheim, ville han ikke bo i kollektiv. Nå bor han i «Feite Dorris»

I høst flyttet 21-åringen til Trondheim for å studere nanoteknologi ved NTNU. Han er opprinnelig fra Porsgrunn, men har det siste året vært i militæret. Her fant han ut at han ville bo alene.

– Jeg var lei av å bo på rom med mange, og var ikke så veldig gira på å bo i kollektiv. Det frista mer å ha noe eget og å bo litt hjemmekoselig, sier Håvard.

Et stort prosjekt

I sommer kjøpte han og broren hans en 32 fot lang seilbåt.

– Vi kjente han som eide den – og han bodde også i båten. Jeg har vokst opp med båt og båtlivet har alltid interessert meg. Vi hadde tenkt på å kjøpe en god stund, og det ble det mulighet for da den forrige eieren skulle selge, forklarer Håvard.

Seilbåten er fra 1983 og har til sammen seks sengeplasser. Inne i båten er det en liten kjøkkenkrok med vask, stekeplate og kjøleskap, i tillegg til toalett og badeservant. Båten ligger ved kai på Skansen, hvor Håvard har tilgang på dusj, toalett og vaskemaskin i Trondhjem Seilforening sitt klubbhus.

Han og broren har ennå ikke bytta navn på seilbåten – som fremdeles går under navnet «Feite Dorris». Ifølge 21-åringen er det både fordeler og ulemper med å bo i henne.

– Det er til tider et stort prosjekt, og mye å styre med innimellom. Hvis noe går i stykker, kan man ikke bare ringe en vaktmester, men man må faktisk fikse det selv, sier Håvard.

Sparer penger

Fordelene er imidlertid større enn ulempene, ifølge studenten.

– Først og fremst er det mye billigere å bo i båt enn å leie en leilighet, sier Håvard, som betaler rundt 2000 kroner i måneden i boutgifter.

Inkludert i denne prisen har han blant annet havneleie, strøm, gass og internett. Ifølge Håvard får han tilbakemeldinger på at mange synes det er kult at han bor i båt. Studentene er mest interessert i hva han betaler i måneden.

– Jeg klarer jo å spare en del penger, men hvis båten trenger reparasjoner, går det fort noen tusenlapper.

I tillegg peker Håvard på friheten ved det å bo i båt som en av de klare fordelene. Han er glad i friluftsliv og gleder seg til mange seilturer når sommeren kommer. Vinterstid er det ikke alltid like morsomt å bo i et gyngende hjem.

– Det har vært en vinter med mye vind så langt. Det kan både bråke og gynge en del, men heldigvis har jeg et godt sovehjerte, sier han og ler.

Aldri falt i vannet

Inne i båten har Håvard plass til det meste. Han forklarer at det er et skap i hver eneste lille krok, og at plassen som regel er godt utnyttet i de fleste båter.

Om bord i «Feite Dorris» har han også hatt besøk, men innrømmer at det er koseligere om sommeren enn om vinteren. Det samme er det å gå utover brygga og til båten etter en festkveld.

– Det er mamma og pappas største bekymring – at jeg skal falle i vannet. Det har heldigvis aldri skjedd eller holdt på å skje. Jeg er forsiktig, sier han og ler.

Hvor lenge Håvard blir boende i båten vet han ikke ennå, men det blir i alle fall i et år til.

– Jeg må ha en sommer til i båten. Sommerne er jo belønningen for alt strevet på en måte.